Emeklilik dilekçemi ne zaman vermeliyim?

06 Ağustos 2024 Salı

Soru: Kamuda işçi olarak çalışmakta iken EYT hakkını kazandım. 1/10/2023 tarihinde aynı kurumda statü değişikliği oldu ve işçi statüsünden memur statüsüne geçtim. Ancak 3.5 yılı geçirmeden işçi statüsünde emekli olmak istiyorum. Bu arada işyerinde işçiler de memurlar da maaşlarını her ayın 1’inde alıyor. Gazete yazınızda 2024 yılı maaşının 2025 yılı maaşından yüksek olacağını yazmıştınız. Kamu işyerinde çalıştığım halde maaşımı her ayın 1’inde almam nedeniyle emeklilik dilekçemi 1/1/2025 tarihinden önce mi vermeliyim yoksa 14/1/2025 tarihine kadar verebilir miyim? 2025 yılı artışlı kıdem tazminatımı almak için cevabınız çok önemli. Esen Y.

9 Temmuz tarihli köşe yazımda da belirttiğim üzere 2024 için beklenen enflasyon ve gelişme hızı tahmini üç aşağı beş yukarı gerçekleşirse 2024 yılında aylık talebinde bulunmak 2025 yılına göre daha avantajlı olacak. Aylık talebinde bulunmak için 2024 yılı aralık ayını beklemek en azından 11 aylık gerçekleşen enflasyonu görmek açısından faydalı olacaktır. Bu durumda 2024 yılında emekli olmak isteyen sigortalılardan özel sektörde çalışanların en geç 31/12/2024, kamu sektöründe çalışanların ise en geç 14/1/2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Ancak çalıştığınız işyeri gibi, kamu niteliği olduğu halde maaş ödemeleri özel sektör işyerleri gibi her ayın birinde yapılan işyerlerinde çalışanların, tahsis talep tarihine göre aylık başlangıç tarihi; özel sektörde çalışanlar gibi talep tarihini takip eden ayın 1’inden başlatılmaktadır. Bu nedenle 2024 yılında en geç 31/12/2024 tarihine kadar aylık talebinde bulunmanız gerekmektedir. Emekli aylığınız 1/1/2025 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

Soru: 2009’dan itibaren BağKur kapsamında malullük aylığı almaya başladım. SSK’li olarak çalışmaya başlarsam malullük aylığım kesilir mi? Niyazi S.

Tarafınıza 2009 yılında malullük aylığı bağlandığından sigortalılık başlangıcınızın 2008/Ekim öncesi olması gerekiyor. Bu durumda, Bağ-Kur’dan malullük aylığı alırken SSK kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. İşveren tarafından prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilir. SGDP oranı yüzde 30 olup bunun dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamını da işveren ödemektedir. SGDP’ye tabi çalışanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre SSK kapsamında çalışmanız halinde malullük aylığınız kesilmez.