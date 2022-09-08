Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, işyeri kiraları 50 bin liraya çıktı

'YENİ İŞLETME İÇİN 57 FİRMA MÜRACAAT ETTİ'

Kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Gurbetçi sezonunun bitmesi ile beraber net sayıları verebileceğiz. Ancak pasaportla girişlere göre bakıyoruz ki; kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var" dedi.

Kentte özellikle turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Yabancı ve yerli yatırımcılar geliyor. Gelen yatırımcılar, genelde Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldılar" diye konuştu.

Zıpkınkurt, yatırımcıların kentte otel yatırımı için arsa aradıklarını, mevcut binaları otele çevirmek içinse pek çok çalışmanın sürdüğünü kaydetti.