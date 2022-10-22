Bursa’da yurttaşlar ucuz ürün için birbirlerini ezdiler

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce trafik oluştu.