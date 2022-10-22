Bursa’da yurttaşlar ucuz ürün için birbirlerini ezdiler

İHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:50
<p>Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. </p>

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. 

<p>Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazası açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatları beşten bire çekince, izdiham yaşandı.</p>

Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazası açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatları beşten bire çekince, izdiham yaşandı.

<p>Sabahın erken saatlerinde binlerce yurttaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen yurttaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. </p>

Sabahın erken saatlerinde binlerce yurttaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen yurttaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. 

<p>Binlerce yurttaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı. </p>

Binlerce yurttaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı. 

<p><strong>KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU</strong></p> <p>Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce trafik oluştu. </p>

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce trafik oluştu. 

<p>Yurttaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Yurttaşlar açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı. </p> <p>Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğinin sözlerine ekledi. </p>

Yurttaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Yurttaşlar açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı. 

Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğinin sözlerine ekledi. 

Bursa zücaciye fiyat

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