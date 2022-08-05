Çay bahçesine mavi yemiş dikti, yılda 300 bin TL kazanıyor

Soğuk zincire gitmeyen ürünlerimizi marmelat yaparak satıyoruz diyen Aktaş, "Ben burada 4-5 ton gibi bir üretim yapıyorum. Yılda 200-300 bin TL gibi bir para kazanıyorum. Mavi yemiş çaya göre daha karlı ama daha fazla iş gücü gerektiren bir iş. İlgi ve zaman isteyen bir ürün. Bu işi çalışmayacak kişiye tavsiye etmiyorum. Çalışacak olan kişiler bu işi yapabilir. Mavi yemiş çayın alternatifi olamaz. Çay bizim için yöresel bir ürün. En iyi ürünümüz. Çayın yanında yapılabilir" diye ekledi.