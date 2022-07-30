AKP'li Turhal Belediyesi çay bahçesini satıyor

Tokat Turhal’daki şehrin en değerli arazileri arasında gösterilen Yeşilırmak Aile Çay Bahçesi, AKP’li Turhal Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı.

Gülben Dikmen
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00
AKP'li Turhal Belediyesi çay bahçesini satıyor
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4 Ağustos 2022’de satış ihalesi yapılacak arazinin bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan ilanda satılacak parsel “kafeterya, restoran, arsa” olarak tanımlandı.

Söz konusu yer Turhal Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 2017 yılında yapılan imar planı değişikliğine göre “Sosyal tesis alanı” olarak görünüyor. 


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