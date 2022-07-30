AKP'li Turhal Belediyesi çay bahçesini satıyor
Tokat Turhal’daki şehrin en değerli arazileri arasında gösterilen Yeşilırmak Aile Çay Bahçesi, AKP’li Turhal Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı.
4 Ağustos 2022’de satış ihalesi yapılacak arazinin bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de yer alan ilanda satılacak parsel “kafeterya, restoran, arsa” olarak tanımlandı.
Söz konusu yer Turhal Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 2017 yılında yapılan imar planı değişikliğine göre “Sosyal tesis alanı” olarak görünüyor.
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