Bilecik'te ekmek, çay, simit ve poğaçaya zam geldi

Bilecik'te, Ocak ayının ardından ekmek, çay, simit ve poğaçaya bir zam daha yapıldı.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:55
Bilecik'te ekmek, çay, simit ve poğaçaya zam geldi
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Bilecik'te fırıncı, çaycı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne zam talebi kabul edilirken, 3 liradan satılan 90 gram simit ile 80 gram poğaça 4 liraya çıktı.

2,5 liradan satılan çay 3 liraya çıkarken, 200 gram ekmeğin satışı ise 3 liradan 4 liraya yükseltildi. Öte yandan fiyatların 29 Temmuz Cuma günü itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.


Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Simit Poğaça

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