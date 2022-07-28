Bilecik'te ekmek, çay, simit ve poğaçaya zam geldi
Bilecik'te, Ocak ayının ardından ekmek, çay, simit ve poğaçaya bir zam daha yapıldı.
Bilecik'te fırıncı, çaycı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne zam talebi kabul edilirken, 3 liradan satılan 90 gram simit ile 80 gram poğaça 4 liraya çıktı.
2,5 liradan satılan çay 3 liraya çıkarken, 200 gram ekmeğin satışı ise 3 liradan 4 liraya yükseltildi. Öte yandan fiyatların 29 Temmuz Cuma günü itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.
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