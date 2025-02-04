Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!
TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon verileri sonrası Goldman Sachs ve Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirimi sürecine dair tahminlerini revize etti. Bankalar, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, faiz indirimi temposunun yavaşlayabileceğini öngörüyor.
Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, TCMB’nin mart ayında faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.
Ancak yüksek enflasyon nedeniyle gevşeme hızının artma olasılığının azaldığını vurguluyorlar.
YENİ ENFLASYON BEKLENTİSİ
Banka, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23,7’den yüzde 25,5’e yükseltti.
Analize göre, ekonomik faaliyet hızlanmaya devam ederse çekirdek enflasyon üzerindeki riskler artabilir.
ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ
Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5’e çıkardıklarını açıkladı.
Önceki tahmin yüzde 26 seviyesindeydi. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentisi de yüzde 28,5’ten yüzde 30,5’e yükseltildi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Banka, TCMB’nin son açıklamalarına dayanarak mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentisinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti.
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