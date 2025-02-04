Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon verileri sonrası Goldman Sachs ve Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirimi sürecine dair tahminlerini revize etti. Bankalar, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, faiz indirimi temposunun yavaşlayabileceğini öngörüyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 13:25
Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, TCMB’nin mart ayında faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor. 

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

Ancak yüksek enflasyon nedeniyle gevşeme hızının artma olasılığının azaldığını vurguluyorlar.

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

YENİ ENFLASYON BEKLENTİSİ

Banka, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23,7’den yüzde 25,5’e yükseltti. 

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

Analize göre, ekonomik faaliyet hızlanmaya devam ederse çekirdek enflasyon üzerindeki riskler artabilir.

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5’e çıkardıklarını açıkladı.

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

Önceki tahmin yüzde 26 seviyesindeydi. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentisi de yüzde 28,5’ten yüzde 30,5’e yükseltildi.

Dev bankalardan Türkiye yıl sonu enflasyon ve faiz indirimi tahmini: Beklentiler yukarı yönlü!

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Banka, TCMB’nin son açıklamalarına dayanarak mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentisinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti.

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