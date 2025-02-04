Ünlü Ekonomist İris Cibre Merkez Bankası düzenlemesini yorumladı: 'Arbitraj imkanı...'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında güncelleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan krediler ve yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'ARBİTRAJ İMKANI TÖRPÜLENDİ'

Ekonomist İris Cibre, düzenlemeyi değerlendirerek, "Yerli bankaların yurtdışından kısa vadeli kredi kullanımına (repo, mevduat gibi yükümlülüklere, 1 yıla kadar olan) ZK 8%den 12% ye yükseldi" dedi.

Cibre, söz konusu değişikliğin bankalar açısından etkilerine dikkat çekerek, "Yerli bankalar yurtdışından ucuza kısa vadeli TL bulabiliyordu. Bu da arbitraj imkanı sağlıyordu. Bunu törpülemiş oldu. Ama, asıl bu imkan yüksek faiz döneminde yüksekti" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca düzenlemenin yabancı yatırımcılar üzerindeki etkisini yorumlayan Cibre, "Fakat, yabancının yurtdışı carry sine herhangi bir etkisi yok. Şu an Londra'da bolca TL var zaten ve yabancı lokalden TL borçlanamadığından (az bir miktar limit var ama kullandırılmıyor) yabancı carry'ye etkisi yok" ifadelerini kullandı.

Yerli bankaların yurtdışından kısa vadeli kredi kullanımına (repo mevduat gibi yükümlülüklere, 1 yıla kadar olan) ZK 8%den 12% ye yükseldi



Yerli Bankalar yurtdışından ucuza kısa vadeli TL bulabiliyordu. Bu da arbitraj imkanı sağlıyordu. Bunu törpülemiş oldu. Ama, asıl bu imkan… pic.twitter.com/6U4XWhuFIS — İris Cibre ?? (@iriscibre) February 4, 2025

ARBİTRAJ NEDİR?

Arbitraj, finansal piyasalarda ya da ticaretin farklı alanlarında, aynı ürünün farklı piyasalarda ya da platformlarda farklı fiyatlarla işlem görmesinden yararlanarak yapılan kazanç sağlama işlemidir. Bu stratejide, bir varlık düşük fiyattan satın alınır ve daha yüksek fiyattan satılır. Arbitraj, genellikle riskin minimum olduğu, hızlı kararlar ve işlemler gerektiren bir yatırım stratejisidir. Örneğin, bir döviz kuru ya da hisse senedi fiyatları arasındaki farklardan yararlanarak kâr elde edilebilir.