Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler maaş farkı alacak? 2025 emekli maaş farkı ne kadar olacak? Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 12:35
Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik zam ile birlikte, 2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekliye yapılan taban maaş düzenlemesi için Resmi Gazete kararı beklenirken, konuya dair açıklamalar yapıldı. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Temmuz ayında herhangi bir düzenleme yapılmazsa, milyonlarca emeklinin maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Şimdi gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşı fark ödemelerinin yapılacağı tarihlerde. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Peki Ocak 2025 emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zammı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 17 ile 28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ancak, 12 bin 500 TL maaş alan emekliler için en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Resmi Gazete kararı bekleniyordu ve 14 bin 469 TL'lik taban maaşı duyuruldu.

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Kimler ne kadar maaş farkı alacak? İşte ödenecek tutarlar ve tarih detayları...

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2025 EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Taban maaş düzenlemesinden faydalanacak milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş farklarının farklı oranlarda olması bekleniyor. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Şu anda 12 bin 500 TL maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor. Bu emeklilerin maaşlarını 14 bin 469 TL'ye tamamlamak için yaklaşık 1.969 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

3,8 MİLYON KİŞİ İÇİN MALİYET 47,7 MİLYAR LİRA

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile birlikte, aylıkları bu tutara yükseltilen 3 milyon 870 bin kişi olacak.

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Hazine’ye yıllık yaklaşık 47,7 milyar lira maliyet öngörülüyor.

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçtiğimiz yıl benzer bir düzenleme yapılmış ve maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. 

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bu yıl da emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin yarın başlaması tahmin ediliyor.

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