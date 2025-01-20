Kripto piyasalarında yeni dalgalanma: Trump Coin'den sonra Melania Coin!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:10

ABD'de bugün başkanlık görevine resmen başlayacak olan Donald Trump, cumartesi günü kripto para piyasalarını sarsan bir adım attı. TRUMP coin adlı kripto parayı piyasaya sürmesiyle, kripto dünyasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Saatler içinde yüzlerce kat değer kazanarak 80 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan TRUMP coin, yatırımcıların ilgisini topladı. Ancak bu gelişmenin hemen ardından yeni bir hamle daha geldi: Donald Trump'ın eşi Melania Trump da kendi adına bir meme coin çıkardı.

MELANIA COIN PİYASALARI YENİDEN ETKİLEDİ

CNBC-e'nin haberine göre Melania Trump, Solana blokzinciri üzerinde MELANIA adlı bir meme coin piyasaya sürdü. Bu durum, TRUMP coin tutanların büyük satışlar yaparak MELANIA coin'e yönelmesine neden oldu. Donald Trump, eşinin coin girişimini X üzerinden paylaşarak desteklerken, TRUMP coin hızla değer kaybetti. MELANIA coin ise kısa sürede 5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı.

TRUMP AİLESİ KRİPTO VARLIKLARIYLA REKOR GETİRİ

TRUMP coin'in değeri aynı saatlerde 75 dolardan 45 dolara gerilerken, Melania Trump'ın coin hamlesiyle kripto piyasasındaki yoğunluk Solana ağında aksamalara yol açtı. Buna rağmen, Donald ve Melania Trump'ın kripto varlıkları toplamda iki günde 90 milyar dolarlık getiri sağladı.

TRUMP'IN MEME COINİ HIZLA BÜYÜDÜ

TRUMP coin, 24 saatten kısa bir sürede dünyanın en büyük 15. kripto varlığı konumuna geldi ve 525 kişiye dolar milyoneri olma fırsatı sundu. Ancak, Melania Trump'ın coin girişimi sonrası kripto piyasasındaki volatilite daha da arttı. Bitcoin'in değeri 100 bin doların altına düşerken, piyasadaki 1 milyar doların üzerinde likidite bu süreçte tasfiye edildi.

ETHEREUM ALIMI VE ERIC TRUMP'IN MESAJI

Donald Trump, World Liberty Financial projesi üzerinden 42 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Oğlu Eric Trump ise X üzerinden, "Yarın ne yapacağını göreceğiz" mesajını paylaşarak yeni hamlelerin sinyalini verdi. Bu açıklama, piyasada merak ve spekülasyonları artırdı.