Dün indirim gelmişti: Benzin fiyatlarına zam yolda!

8 Nisan’da otogaza 82 kuruş, 9 Nisan’da motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan’da ise benzine yine 2 lira 64 kuruş indirim uygulanmıştı. 11 Nisan’da ise benzinde 1 lira 36 kuruşluk bir düşüş daha gerçekleşmişti.