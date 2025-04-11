Dün indirim gelmişti: Benzin fiyatlarına zam yolda!
Haftanın son indirimi sonrası akaryakıtta yön değişti. Brent petrol yeniden yükselişe geçerken, benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte bu hafta akaryakıt fiyatlarında üst üste indirimler yaşanmıştı. Otogaz, motorin ve benzine üç gün arka arkaya yapılan indirimlerin ardından akaryakıt cephesinde düşüş trendi sona erdi.
8 Nisan’da otogaza 82 kuruş, 9 Nisan’da motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan’da ise benzine yine 2 lira 64 kuruş indirim uygulanmıştı. 11 Nisan’da ise benzinde 1 lira 36 kuruşluk bir düşüş daha gerçekleşmişti.
Ancak Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle birlikte, benzine bugün gelen son indirimin ardından bu gece yarısından itibaren 82 kuruşluk zam yapılacak.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.37 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.94 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.25 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
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