Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?
2024 yılı itibarıyla merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Türkiye'nin altın rezervlerindeki artış dikkat çekerken, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda olduğu merak ediliyor.
Merkez bankaları 2024 yılında altın alımlarını sürdürdü.
Dünya Altın Konseyi raporuna göre, Türkiye bu dönemde önemli miktarda altın alarak rezervlerini artırdı.
Polonya, Hindistan, Çin ve diğer ülkeler de büyük alımlar yaptı. Ayrıca Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Irak, Macaristan, Gana, Özbekistan ve Katar da rezervlerini artırmaya yönelik önemli adımlar attı.
2024 YILINDA ALTIN TALEBİ ARTIŞ GÖSTERDİ
2024 yılı, merkez bankalarının altın alımlarını sürdüğü ve küresel ekonomideki belirsizliklerle birlikte altın talebinin arttığı bir yıl olarak öne çıktı.
Peki 2024 yılında altın rezervlerini artıran ülkeler hangileri? Türkiye altın rezervlerini ne kadar artırdı? İşte 2024 yılında altın rezervlerini en çok artıran ülkeler...
10. KATAR
Körfez ülkesi 2024 yılında 10 ton altın alarak rezervlerini güçlendirdi.
9. GANA VE ÖZBEKİSTAN
Her iki ülke de 11 ton alarak rezervlerini artırdı.
8. MACARİSTAN
16 ton alarak toplam rezervini 110 tona çıkardı.
7. IRAK
20 ton alarak rezervlerine ekleme yaptı.
6. ÇEK CUMHURİYETI
20 ton alarak rezervini üç katına çıkarıp 50 tona ulaşmayı başardı.
5. AZERBAYCAN
25 ton alarak rezervlerini güçlendirdi.
4. ÇİN
44 ton alarak 2 bin 280 tonluk rezerve sahip oldu.
3. HİNDİSTAN
73 ton alım yaparak toplamda 876 tona ulaşmış oldu.
2. TÜRKİYE
75 ton alarak rezervlerini 528 tona yükseltti.
1. POLONYA
90 ton alarak toplamda 448 tona çıktı.
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