Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

2024 yılı itibarıyla merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Türkiye'nin altın rezervlerindeki artış dikkat çekerken, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda olduğu merak ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 12:09
Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Merkez bankaları 2024 yılında altın alımlarını sürdürdü. 

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, Türkiye bu dönemde önemli miktarda altın alarak rezervlerini artırdı. 

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Polonya, Hindistan, Çin ve diğer ülkeler de büyük alımlar yaptı. Ayrıca Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Irak, Macaristan, Gana, Özbekistan ve Katar da rezervlerini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. 

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

2024 YILINDA ALTIN TALEBİ ARTIŞ GÖSTERDİ

2024 yılı, merkez bankalarının altın alımlarını sürdüğü ve küresel ekonomideki belirsizliklerle birlikte altın talebinin arttığı bir yıl olarak öne çıktı.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Peki 2024 yılında altın rezervlerini artıran ülkeler hangileri? Türkiye altın rezervlerini ne kadar artırdı? İşte 2024 yılında altın rezervlerini en çok artıran ülkeler...

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

10. KATAR

Körfez ülkesi 2024 yılında 10 ton altın alarak rezervlerini güçlendirdi.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

9. GANA VE ÖZBEKİSTAN

Her iki ülke de 11 ton alarak rezervlerini artırdı.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

8. MACARİSTAN

16 ton alarak toplam rezervini 110 tona çıkardı.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

7. IRAK

20 ton alarak rezervlerine ekleme yaptı.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

6. ÇEK CUMHURİYETI

20 ton alarak rezervini üç katına çıkarıp 50 tona ulaşmayı başardı.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

5. AZERBAYCAN

25 ton alarak rezervlerini güçlendirdi.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

4. ÇİN

44 ton alarak 2 bin 280 tonluk rezerve sahip oldu.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

3. HİNDİSTAN

73 ton alım yaparak toplamda 876 tona ulaşmış oldu.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

2. TÜRKİYE 

75 ton alarak rezervlerini 528 tona yükseltti.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

1. POLONYA 

90 ton alarak toplamda 448 tona çıktı.

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