Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den emeklilik kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den emeklilik kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:26

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Omar Elabdellaoui, kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldı. 

Norveçli futbolcu, profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını açıkladı.

ESKİ GALATASARAYLIDAN EMEKLİLİK KARARI

Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımda, "Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Elabdellaoui, 2020-2022 yılları arasında Galatasraay forması giymişti.


Etiketler: #omar elabdellaoui #galatasaray #emeklilik

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