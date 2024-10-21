Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri? İşte ekim ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2024 Pazartesi, 15:41
Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Ekim 2024 tarihi itibarıyla 2 milyon lira için 32 günlük vade ile en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar şöyle sıralandı: 

Anadolubank

Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 44 bin 480 TL

Net Kazanç: 44 bin 480 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Alternatif Bank

Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL

Net Kazanç: 43 bin 672 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

FIBA

Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL

Net Kazanç: 42 bin 54 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

GETİR Finans

Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL

Net Kazanç: 42 bin 54 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

ING Bank

Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL

Net Kazanç: 42 bin 54 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

TEB 

Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL

Net Kazanç: 42 bin 54 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

HSBC 

Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 41 bin 245 TL

Net Kazanç: 41 bin 245 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Denizbank 

Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 40 bin 447 TL

Net Kazanç: 40 bin 447 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

AKBANK 

Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 628 TL

Net Kazanç: 39 bin 628 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Garanti Bankası 

Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL

Net Kazanç: 38 bin 819 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

N Kolay 

Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL

Net Kazanç: 38 bin 819 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

En Para

Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL

Net Kazanç: 38 bin 819 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

ODEA 

Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL

Net Kazanç: 38 bin 819 TL

Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Mevduat faiz oranlarının bu şekilde güncellenmesi, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Nakit birikimi olanlar için bankaların sunduğu hoş geldin faizi fırsatları, aylık vadeli hesaplarla yüzde 55’e kadar çıkabiliyor.

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