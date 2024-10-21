Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?

Ekim 2024 tarihi itibarıyla 2 milyon lira için 32 günlük vade ile en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar şöyle sıralandı:

Anadolubank

Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 44 bin 480 TL

Net Kazanç: 44 bin 480 TL