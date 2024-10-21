Ekim 2024 mevduat faizi oranları: 1 milyon TL için en yüksek getiriler hangi bankalarda?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri? İşte ekim ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.
Ekim 2024 tarihi itibarıyla 2 milyon lira için 32 günlük vade ile en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar şöyle sıralandı:
Anadolubank
Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 44 bin 480 TL
Net Kazanç: 44 bin 480 TL
Alternatif Bank
Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL
Net Kazanç: 43 bin 672 TL
FIBA
Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL
Net Kazanç: 42 bin 54 TL
GETİR Finans
Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL
Net Kazanç: 42 bin 54 TL
ING Bank
Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL
Net Kazanç: 42 bin 54 TL
TEB
Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL
Net Kazanç: 42 bin 54 TL
HSBC
Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 41 bin 245 TL
Net Kazanç: 41 bin 245 TL
Denizbank
Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 40 bin 447 TL
Net Kazanç: 40 bin 447 TL
AKBANK
Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 628 TL
Net Kazanç: 39 bin 628 TL
Garanti Bankası
Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
Net Kazanç: 38 bin 819 TL
N Kolay
Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
Net Kazanç: 38 bin 819 TL
En Para
Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
Net Kazanç: 38 bin 819 TL
ODEA
Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
Net Kazanç: 38 bin 819 TL
Mevduat faiz oranlarının bu şekilde güncellenmesi, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Nakit birikimi olanlar için bankaların sunduğu hoş geldin faizi fırsatları, aylık vadeli hesaplarla yüzde 55’e kadar çıkabiliyor.
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