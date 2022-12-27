Ekonomi araştırması: İnsanlar her geçen gün daha kötü durumda
Asal araştırma ekonomi araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre insanlar her geçen gün ekonomik anlamda daha kötü durumda.
Asal araştırma, 'Ekonomik gelişmelerin etkisi' adlı bir araştırma yaptı.
Araştırmaya toplam 2 bin 142 kişi katıldı.
Araştırmaya göre insanlar ekonomik olarak gün geçtikçe daha kötü duruma geliyor.
Araştırma şirketi katılımcılara, 'Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik gelişmler sizi nasıl etkiledi?' diye sordu.
Katılımcıların yüzde 46'sı, "Ekonomik olarak daha kötü durumdayım" yanıtını verdi.
Ankete katılanların yüzde 21'i ise ailesini ve kendisini geçindiremediğini söyledi.
Yüzde 18,5'i ise ekonomik krizden etkilenmediğini belirtti.
'Ekonominin etkilieri' araştırmasına verilen diğer yanıtlar yukarıda ki görselde eklenmiştir.
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