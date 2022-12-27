Ekonomi araştırması: İnsanlar her geçen gün daha kötü durumda

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 07:00
<p>Asal araştırma ekonomi araştırmasının sonuçlarını açıkladı.</p> <p>Araştırmaya göre<em> insanlar her geçen gün ekonomik anlamda daha kötü durumda.</em></p>

Asal araştırma ekonomi araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre insanlar her geçen gün ekonomik anlamda daha kötü durumda.

<p>Asal araştırma, 'Ekonomik gelişmelerin etkisi' adlı bir araştırma yaptı.</p> <p>Araştırmaya toplam 2 bin 142 kişi katıldı.</p> <p>Araştırmaya göre insanlar ekonomik olarak gün geçtikçe daha kötü duruma geliyor.</p>

Asal araştırma, 'Ekonomik gelişmelerin etkisi' adlı bir araştırma yaptı.

Araştırmaya toplam 2 bin 142 kişi katıldı.

Araştırmaya göre insanlar ekonomik olarak gün geçtikçe daha kötü duruma geliyor.

<p>Araştırma şirketi katılımcılara, 'Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik gelişmler sizi nasıl etkiledi?' diye sordu.</p> <p>Katılımcıların yüzde 46'sı, "Ekonomik olarak daha kötü durumdayım" yanıtını verdi.</p>

Araştırma şirketi katılımcılara, 'Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik gelişmler sizi nasıl etkiledi?' diye sordu.

Katılımcıların yüzde 46'sı, "Ekonomik olarak daha kötü durumdayım" yanıtını verdi.

<p>Ankete katılanların yüzde 21'i ise ailesini ve kendisini geçindiremediğini söyledi.</p>

Ankete katılanların yüzde 21'i ise ailesini ve kendisini geçindiremediğini söyledi.

<p>Yüzde 18,5'i ise ekonomik krizden etkilenmediğini belirtti.</p>

Yüzde 18,5'i ise ekonomik krizden etkilenmediğini belirtti.

<p>'Ekonominin etkilieri' araştırmasına verilen diğer yanıtlar yukarıda ki görselde eklenmiştir.</p>

'Ekonominin etkilieri' araştırmasına verilen diğer yanıtlar yukarıda ki görselde eklenmiştir.

enflasyon Ekonomik kriz Asal araştırma

En Çok Okunan Haberler