Maaşları son enflasyon verisi belirleyecek! Gözler o tarihte
Enflasyon yurttaşın alım gücünü belirlemenin yanı sıra milyonlarca memur ve emeklinin de alacağı zammı da belirleyecek. 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklanacak.
Aralık ayı için enflasyon oranı önümüzdeki günlerde açıklanacak, böylece 2022 yılı enflasyonu belli olacak. Aydan aya artan, yurttaşın alım gücünü azaltan enflasyon oranı bu yıl ilk kez geçtiğimiz ay, baz etkisiyle düşüne geçti. 2022 yılının son enflasyon verisinin de düşüş yönünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Salı günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68.06 iken, bu anket döneminde yüzde 66.80'e düştü.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.47 iken, bu anket döneminde yüzde 34.92'ye geriledi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20.76 ve yüzde 20.56 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketindeki “katılımcılar”, üç ay önce değişmiş ve değişiklik sonrasında dolar ve enflasyon beklentisi düşmüştü.
TCMB'nin bu hamlesi, anketin güvenilirliğine dair şüpheleri artırırken, büyük bankalar ve işveren örgütleri dahil bir dizi katılımcının TCMB'nin yüksek bulduğu beklentileri nedeniyle anketten çıkarıldıkları ortaya çıkmıştı.
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