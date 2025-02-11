Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bu yıl emeklilere yapılacak bayram ikramiyeleri geçen yıla göre ne kadar arttı? Yeni rakamlar ne zaman ödenecek? İşte tüm ayrıntılar

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 17:02
Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Emekli maaşlarının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından, emekliler bayram ikramiyelerine odaklandı. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Geçen yıl bayramda 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiyeler, bu yıl da artış bekliyordu. Ancak, mevcut durum bu tahminleri olumsuz etkiliyor.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

KULİS BİLGİSİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan kulis bilgilerine göre, bayram ikramiyeleri yılbaşında yapılan maaş artışı oranında artırılacak. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Ancak, bu değişiklik 4 Şubat'ta Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesine rağmen, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya yeni başlandı.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

MAAŞLAR BAYRAMLARDAN BİR HAFTA ÖNCE YATACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’a, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’a denk geliyor. Bayram ikramiyeleri, bayramlardan bir hafta önce emeklilerin maaşlarına yatırılacak. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

YAPILACAK ZAM YUVARLANACAK

Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelere, yüzde 15.75’lik artışla 472,5 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışın da 500 TL’ye yuvarlanması öngörülüyor.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Emeklilerin toplam sayısının 16.5 milyon olduğu dikkate alındığında, 500 TL’lik artış, 8 milyar 250 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç duyulmasına yol açıyor. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

DEVLET İKRAMİYE İÇİN KAYNAK AYIRMADI

Bu durumda, her iki bayram için toplamda 16 milyar 500 milyon TL’lik bir bütçe gerekiyor. Ancak şu an için bütçede bayram ikramiyeleri için özel bir kaynak ayrılmamış durumda.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yeni formül!

Eğer ikramiyeler 3 bin 500 TL olarak ödenirse, Ramazan ve Kurban bayramları için emeklilere yapılacak toplam ödemeler, 115 milyar 500 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç duyacak.

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