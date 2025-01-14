Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:09

2025 ocak-haziran dönemi için belirlenen zamlı memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,54 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.