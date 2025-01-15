Maliyet hesaplandı: En düşük emekli aylığı ve asgari ücretin bütçeye etkisi ne kadar?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:47

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri başlayacak olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğini kapsıyor. Teklif, 2024 Temmuz'unda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığını yüzde 15,75 oranında artırarak 14 bin 469 liraya yükseltmeyi hedefliyor. Bu düzenlemenin, 47,7 milyar liralık bir maliyet oluşturacağı tahmin ediliyor.

MALİYET ANALİZİ VE ETKİLER

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı için yapılan bu artış, 3 milyon 870 bin kişiyi etkileyecek. Mevcut durumda 16,6 milyon emekli maaşı ödeniyor ve bu düzenlemenin uygulanmasıyla 12 bin 500 liranın altında maaş alan emekli sayısı önemli ölçüde düşecek. Yıllık maliyet ise yaklaşık 47,7 milyar lira olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteği kapsamında işverenlere verilecek destek de 1000 lira olarak artırılacak. Bu değişiklikle, 2025 yılı itibarıyla aylık maliyetin 5,26 milyar lira, yıllık maliyetin ise 63,13 milyar lira olması bekleniyor. Uygulamanın mali kaynağı ise İşsizlik Sigortası Fonu olacak.