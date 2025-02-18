Emekli ikramiyeleri yıllar içinde resmen eridi: 2018'den bugüne rekor düşüş!
Emekli bayram ikramiyelerinin geçmişten bugüne ne kadar değer kaybettiği, ekonomik koşullar ve döviz kuru etkisiyle dikkat çekiyor.
Ödemeleri 2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte yeniden gündemde.
İlk olarak 1.000 TL olarak belirlenen ikramiyeler, 2024 yılı itibarıyla 3 bin TL'ye yükseldi.
Ancak, bu artışa rağmen döviz kuru etkisiyle, bayram ikramiyelerinin dolar karşısındaki değeri azaldı.
2018’de yıllık 1.000 TL’lik bayram ikramiyesi, 376 dolar ederken, 2024 yılında bu miktar sadece 185 dolara denk geliyor. Bu da, döviz bazında yüzde 51’lik bir kayba işaret ediyor.
İlk üç yıl boyunca 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, 2021’de yüzde 10 artışla 1.100 TL’ye çıkmıştı.
2023 yılında ise bayram başına 2 bin TL ödenmeye başlandı ve 2024’te bu miktar 3 bin TL’ye yükseldi.
Ancak, bu artışlar TL bazında olsa da, döviz bazında kayıp devam etti. 2024 yılı itibarıyla bayram ikramiyesi, 2018’de en düşük emekli maaşının yüzde 63’üne denk gelirken, bugün bu oran yüzde 29’a gerilemiş durumda.
Dolar bazında yıllar içinde kayıp şöyle sıralanıyor:
- 2018: 1.000 TL (376 dolar)
- 2019: 1.000 TL (354 dolar)
- 2020: 1.000 TL (290 dolar)
- 2021: 1.100 TL (259 dolar)
- 2022: 1.100 TL (138 dolar)
- 2023: 2 bin TL (180 dolar)
- 2024: 3 bin TL (185 dolar)
Dolar karşısındaki kayıp, bayram ikramiyelerinin değerini önemli ölçüde düşürdü.
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