Emekli ikramiyeleri yıllar içinde resmen eridi: 2018'den bugüne rekor düşüş!

Ancak, bu artışlar TL bazında olsa da, döviz bazında kayıp devam etti. 2024 yılı itibarıyla bayram ikramiyesi, 2018’de en düşük emekli maaşının yüzde 63’üne denk gelirken, bugün bu oran yüzde 29’a gerilemiş durumda.