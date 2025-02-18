SGK'den emeklilere kötü haber: Yeni promosyon anlaşması yapılmayacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2025 yılı için bankalarla yeni bir emekli promosyon protokolü imzalanmayacağını duyurdu. Emekliler bu yıl promosyon tutarlarının değişmeyeceği ve bankaların kendi kararlarını vereceği yönündeki açıklama ile hayal kırıklığına uğradı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı ve emekli promosyonları konusunda bu yıl yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurdu. Bankalarla mart ayında yapılması beklenen protokol görüşmelerinin iptal edilmesi, emeklilerin yeni promosyon beklentilerini olumsuz etkiledi.
PROMOSYON PROTOKOLÜ İMZALANMAYACAK
Geçen yıllarda yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden emekliler, 2025 yılında da umutlarını kaybetmiş görünüyor. SGK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu yıl herhangi bir promosyon protokolü imzalanmayacak ve her banka, promosyon tutarını kendi başına belirleyecek.
Ocak ayında yapılan düşük emekli zammı, hükümetin enflasyona karşı aldığı sınırlı önlemlerle birlikte, emekliler için bir başka darbe oldu.
2025 yılı itibarıyla, emeklilere yönelik herhangi bir anlamlı artış yapılmaması, bir yanda emekliler için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, diğer yanda hükümetin ekonomik zorluklarla başa çıkmaya yönelik çeşitli politikalar geliştirmeye devam ettiği görülüyor.
Ayrıca, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde de herhangi bir büyük artış beklenmiyor, sadece sınırlı bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
PROMOSYONLARDA ARTIŞ OLMAYACAK
Emekli promosyonları, özellikle son yıllarda enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda önemli bir konu haline gelmişti. Geçtiğimiz yılın promosyon tutarları, emeklilerin artan yaşam maliyetlerine karşı yeterli bir destek sunmadığı için büyük bir eleştiriye uğramıştı.
Milyonlarca emekli, bu yıl da promosyonların artmasını bekliyordu. Ancak, bankalarla yeniden bir protokol yapılması söz konusu olmayacak ve her banka, promosyon tutarlarını kendi kararına göre belirleyecek. Bu da, promosyonların belirli bir seviyede kalabileceği ve daha fazla artış olmayacağı anlamına geliyor.
PROMOSYON FARKI AÇILMAYA DEVAM EDİYOR
Kamu bankaları ile özel bankalar arasındaki promosyon farkı ise giderek açılmaya devam ediyor. Kamu bankaları, emeklilere maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon teklif ederken, özel bankalar ise bu tutarı çok daha yüksek bir seviyeye çıkartabiliyor.
Özel bankalarda emekliler için 27 bin TL'ye kadar promosyon teklifleri sunulabiliyor. Ancak, SGK ile herhangi bir protokol yapılmaması durumunda, kamu bankalarının promosyonları büyük olasılıkla mevcut seviyelerde kalacak.
PROMOSYONLAR ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR
Emekli maaşını aynı bankadan almak için taahhüt veren emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarıyla kararlarını verecekler. Ancak, bu fırsatlar arasında büyük farklar bulunması, emeklilerin farklı bankalar arasında seçim yapmalarını zorlaştırabilir.
Ayrıca, SGK ile yapılacak yeni bir protokolün olmaması, emeklilerin daha yüksek promosyon alacakları beklentisinin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Bu durum, emekliler arasında endişe yaratırken, bir yandan da bankaların promosyon politikalarındaki farklılıklar daha fazla dikkat çekiyor.
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