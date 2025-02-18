SGK'den emeklilere kötü haber: Yeni promosyon anlaşması yapılmayacak!

Milyonlarca emekli, bu yıl da promosyonların artmasını bekliyordu. Ancak, bankalarla yeniden bir protokol yapılması söz konusu olmayacak ve her banka, promosyon tutarlarını kendi kararına göre belirleyecek. Bu da, promosyonların belirli bir seviyede kalabileceği ve daha fazla artış olmayacağı anlamına geliyor.