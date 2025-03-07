Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyelerine yönelik düzenleme için çalışmalar sürüyor. AKP yeni ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifine emekli ikramiyelerinde artış yapılmasını da eklemeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak.

Haber Merkezi
07 Mart 2025 Cuma, 17:18
Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyelerine bu yıl bir kez daha zam yapılması kararı alındı. AKP Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunacağı ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifine emekli ikramiyesi zammını da dahil etmeyi planlıyor.

Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

ZAM TAHMİNLERİ NE KADAR?

Zam oranının 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olması bekleniyor. Bu yıl emeklilere yapılacak zam, mart ayının son haftasında hesaplara yatırılacak. 

Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimine yeni bir zam oranı belirlenmesi için talimat verdi. Hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından, net rakamlar belirlenecek.

Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

Zam uygulandığında, 3.000 TL emekli ikramiyesi alan emekliler, bu yıl 4.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

Emekli ikramiyesine zam geliyor: Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu!

TARİH BELLİ OLDU

Pazartesi günü sunulacak yasa teklifine eklenmesi planlanan düzenleme ile emekli ikramiyelerine yapılan zam, emeklilerin yüzünü güldürecek.

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