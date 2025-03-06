Emekli maaşlarında büyük adaletsizlik: Kim aylığının ne kadarını kaybetti?

2019’da getirilen taban aylık uygulaması, en düşük emekli maaşlarını katbekat artırdı. 7 yıl önce SGK tarafından 480-599 TL arasında hesaplanan tarım BAĞ-KURlusu ve tarım SSK’lısı aylıkları 30 kat artarak bugünkü seviyesine ulaştı. 2008 sonrası SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2018’de 1.406-1.570 TL olan maaşları da 14 bin 469 TL’ye yükseldi.