SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK mı, BES mi yoksa Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi mi daha avantajlı? Emeklilik planlamasında en iyi seçenek hangisi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, her bir sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını anlatarak en mantıklı tercihin ne olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
07 Mart 2025 Cuma, 13:22
SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) arasındaki farklar hakkında açıklama yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, her bir sistemin avantaj ve dezavantajlarını anlatarak, en mantıklı tercihin hangisi olduğunu vurguladı.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

Karakaş, emeklilik planlaması yaparken bu bilgilerin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve “Bu bilgileri sadece kendiniz için değil, çocuklarınız için de göz önünde bulundurmalısınız” şeklinde bir uyarıda bulundu.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleri, emeklilik için alternatif seçenekler sunsa da, Karakaş’a göre hiçbir sistem SGK'nın sunduğu güvenceyi sağlamıyor.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK’NİN AVANTAJLARI 

İsa Karakaş, SGK’nin emekli maaşları düşük olabilirken sunduğu avantajların özel sistemlerle karşılaştırılamayacak kadar fazla olduğunu belirtti. 

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK’den emekli maaşı alan bir kişi, prim ödemeleri sona erse de maaş almaya devam eder ve dul, yetim maaşı gibi haklardan faydalanabilir. Öte yandan, özel sistemlerde emekli maaşı yalnızca yatırılan tutara dayanır.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SGK ÜSTÜNLÜĞÜ 

Karakaş, SGK’nin yalnızca maaş sağlamadığını, sağlık hizmetlerinden de sınırsız faydalanma imkânı sunduğunu vurguladı. 

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

Ağır hastalık durumlarında SGK'nin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilirken, BES, OKS ve TES gibi sistemlerde sağlık hizmetleri için ek sigorta yaptırmak gereklidir.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

BES VE TES BİRİKİM YAPMA AÇISINDAN İYİ BİR SEÇENEK 

BES ve TES, geleceğe yönelik birikim yapmak için iyi bir seçenek sunar, ancak SGK’nın sağladığı maaş garantisi ve sağlık güvencesi gibi avantajları sunamaz. 

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

Bu nedenle SGK zorunlu bir sistem olarak kalırken, BES ve TES ek bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

SGK DAHA AVANTAJLI 

SGK, her zaman daha güvenli ve avantajlı bir seçenek olup, BES ve TES gibi sistemler ek gelir sağlama fırsatları sunar. 

SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?

Ancak, Karakaş, bu sistemlerin SGK'nın sunduğu garantilerle kıyaslanamayacağını belirtti ve en mantıklı tercihin SGK olduğunu ifade etti.

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