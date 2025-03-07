SGK Uzmanı açıkladı: Emeklilik planlamasında en mantıklı seçim hangisi?
SGK mı, BES mi yoksa Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi mi daha avantajlı? Emeklilik planlamasında en iyi seçenek hangisi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, her bir sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını anlatarak en mantıklı tercihin ne olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...
SGK, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) arasındaki farklar hakkında açıklama yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, her bir sistemin avantaj ve dezavantajlarını anlatarak, en mantıklı tercihin hangisi olduğunu vurguladı.
Karakaş, emeklilik planlaması yaparken bu bilgilerin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve “Bu bilgileri sadece kendiniz için değil, çocuklarınız için de göz önünde bulundurmalısınız” şeklinde bir uyarıda bulundu.
SGK, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleri, emeklilik için alternatif seçenekler sunsa da, Karakaş’a göre hiçbir sistem SGK'nın sunduğu güvenceyi sağlamıyor.
SGK’NİN AVANTAJLARI
İsa Karakaş, SGK’nin emekli maaşları düşük olabilirken sunduğu avantajların özel sistemlerle karşılaştırılamayacak kadar fazla olduğunu belirtti.
SGK’den emekli maaşı alan bir kişi, prim ödemeleri sona erse de maaş almaya devam eder ve dul, yetim maaşı gibi haklardan faydalanabilir. Öte yandan, özel sistemlerde emekli maaşı yalnızca yatırılan tutara dayanır.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SGK ÜSTÜNLÜĞÜ
Karakaş, SGK’nin yalnızca maaş sağlamadığını, sağlık hizmetlerinden de sınırsız faydalanma imkânı sunduğunu vurguladı.
Ağır hastalık durumlarında SGK'nin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilirken, BES, OKS ve TES gibi sistemlerde sağlık hizmetleri için ek sigorta yaptırmak gereklidir.
BES VE TES BİRİKİM YAPMA AÇISINDAN İYİ BİR SEÇENEK
BES ve TES, geleceğe yönelik birikim yapmak için iyi bir seçenek sunar, ancak SGK’nın sağladığı maaş garantisi ve sağlık güvencesi gibi avantajları sunamaz.
Bu nedenle SGK zorunlu bir sistem olarak kalırken, BES ve TES ek bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.
SGK DAHA AVANTAJLI
SGK, her zaman daha güvenli ve avantajlı bir seçenek olup, BES ve TES gibi sistemler ek gelir sağlama fırsatları sunar.
Ancak, Karakaş, bu sistemlerin SGK'nın sunduğu garantilerle kıyaslanamayacağını belirtti ve en mantıklı tercihin SGK olduğunu ifade etti.
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