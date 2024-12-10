2024 yılında emekli olmak hâlâ avantajlı mı?

10 Aralık 2024 Salı

Emekli aylığı miktarı yönünden “2024 yılı avantajı” ile ilgili olarak çok sayıda okurumdan aşağıda özetlediğim soruları alıyorum. Konuya ilişkin bilgilendirmeyi en çok sorulan sorular kapsamında özetledim:

1- 2024 ve 2025 örneğinde olduğu gibi neden bazı yıllarda aylık talebinde bulunmak diğer yıllara göre avantajlı hale gelmektedir?

Emekli aylığı hesaplamalarında; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, yıllık enflasyon (TÜFE) ve gelişme hızı (GH) oranlarının, aylık artışlarında ise altı aylık TÜFE oranlarının kullanılması ve bu oranların bazı yıllar düşük, bazı yıllar ise yüksek olması, emekli aylığı miktarı yönünden bazı yılları avantajlı hale getirmektedir. Aylık taleplerinde yıl avantajı, özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu dönemlerde daha çok hissedilmektedir.

2- Emekli aylığının miktarı yönünden 2024 yılını avantajlı hale getiren durum nedir?

2024 yılında emekli aylığı hesabında en son kullanılan 2023 yılı güncelleme katsayısının yüzde 66.12, 2024/Ocak ve Temmuz dönemlerinde verilen aylık artışlarının kümülatif yüzde 86.16 olması, 2024 yılını bağlanacak emekli aylığı yönünden avantajlı hale getirmektedir. Diğer bir durum ise 2024 yılına ilişkin yıllık TÜFE tahminidir. Yüzde 33, 38 ve 41.5 olarak tahmin edilen TÜFE, en son TC Merkez Bankası tarafından yüzde 44 olarak tahmin edildi. 2024 yılının 11 ayında gerçekleşen TÜFE oranı yüzde 42.90 oldu. 2024 yılı TÜFE oranı yüzde 44 veya yüzde 50 dahi olsa 2024 yılı avantajı devam etmektedir.

3- 2024 yılı avantajından hangi sigortalılar yararlanacaktır?

Emekli aylığı hesaplamalarında yıllık enflasyon ve gelişme hızı parametrelerinin kullanıldığı, SSK’liler, Bağ Kur’lular ve ilk defa 2008/Ekim sonrası devlet memuru olanlar 2024 yılı avantajından yararlanacaktır. İlk defa 2008/Ekim öncesi devlet memuru olup haklarında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanan ve emekli maaşları gösterge ve katsayı esasına göre hesaplanan devlet memurları kapsam dışındadır.

4- Kamu ve özel sektörde çalışanlar en geç ne zaman emeklilik talebinde bulunmalıdır?

Önceki yazılarımda sigortalılara, 2024 yılı 11 aylık gerçekleşen enflasyon oranını görmeleri için 2024/ Aralık ayını beklemelerini önermiştim. 11 aylık TÜFE oranı yüzde 42.90 oldu. 2024 yılı TÜFE’si, büyük bir ihtimalle yüzde 44-45 bandında açıklanacaktır. Bu durumda, en geç aralık ayı sonuna kadar emeklilik müracaatında bulunulmalıdır. Buna göre sigortalılardan;

- Özel sektörde çalışanların en geç 31/12/2024,

- Kamu sektöründe çalışanlardan: maaşlarını her ayın 15’inde alanlar en geç 14/1/2025, her ayın 1’inde alanlar ise en geç 31/12/2024,

Tarihine kadar SGK’ye aylık talebinde bulunmaları gerekmektedir. Emekli aylıkları, aylık talebini takip eden aybaşından başlayacaktır.

5- 2024 yılında aylık talebinde bulunanlara SGK maaş hesaplama portalında görünen aylık mı bağlanacak? Bunlar 2025/Ocak zammından yararlanabilecek mi?

2024 yılında emeklilik talebinde bulunacaklara bağlanacak aylık miktarı, SGK maaş hesaplama portalında hesaplanan tutar olacaktır. Bu miktara ayrıca, 2025/Ocak zammı da uygulanacaktır.

Not: 2024 ve 2025 talepli aylıklarda sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 12 bin 600 olarak dikkate alınmış ve aylıklara ek ödeme dahil edilmemiştir.

6- Asgari, ortalama ve azami kazançlar üzerinden bildirimi yapılan sigortalılar yönünden aylıklardaki oransal fark ne kadar olacaktır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 2024 yılı TÜFE oranı tahmin edildiği şekilde yüzde 44 oranında gerçekleşirse asgari, ortalama ve azami kazançlar üzerinden bildirimi yapılan sigortalıların 2024 yılında aylık talebinde bulunmaları halinde emekli aylıkları, 2025 yılına göre yüzde 30 ve üzeri daha yüksek olacaktır.

7- 2024 yılı avantajı en erken ne zaman yakalanabilir? Hükümetin konuyla ilgili bir çalışması bulunmakta mıdır?

2024 yılı avantajından yararlanamayan sigortalıların, 2024 ve takip eden yıllarda TÜFE ve GH oranlarının; orta vadeli programdaki tahmini rakamlara veya bunlara yakın oranlarda gerçekleşmesi halinde bu avantajı yakalayabilmeleri en az 5 yıl daha fazla çalışmalarını gerektirecektir. Hükümetin bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.