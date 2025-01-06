Emekli maaşları için yeni kulis bilgisi: Emekliye refah payı verilecek mi?
Emeklilere refah payı verilecek mi? Emekli maaşları ne kadar artacak? Ekonomi yönetimi, emekli maaşları için hangi düzenlemeleri planlıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
TÜİK’in 3 Ocak’ta açıkladığı enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11.54 artış alacak.
Ocak ayında verilecek zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler en düşük emekli aylığı artışı ile emeklilere ‘refah payı’ verilip verilmeyeceğine çevrildi.
EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ PLANI
12 bin 500 lira olan emekli aylığının artırılacağı bu konuda çalışma yapıldığı ekonomi yönetimi tarafından açıklandı. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren artış için yasal düzenleme ihtiyacı bulunuyor.
MECLİS’TE SON ŞEKİL VERİLECEK
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, bu konudaki düzenlemenin yer alacağı yasa teklifine bu hafta ekonomi yönetimi ve AKP Meclis Grubunun birlikte yapacağı çalışma ile son şeklinin verilmesi ve gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.
REFAH PAYI GÜNDEMDE DEĞİL
Kulislerde en düşük emekli aylığının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkabileceği dile getiriliyor. Kaynaklar, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesinin şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtiyor.
FARKIN KAPATILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR
Ancak, memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farkın kapatılmasının değerlendirilebileceği, bu konuda da henüz bir karar verilmediği belirtiliyor. Yapılacak etki analizi sonucu bir karar alınacağı ifade ediliyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ LEHİNE FARK OLUŞTU
Daha önceki yıllarda memur ve emeklileri lehine fark oluşması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi ise tam tersi bir durum ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu.
YASAL DÜZENLEME GEREKECEK
Eğer aradaki farkın eşitlenmesi konusunda bir karar alınırsa bunun da yasal düzenleme ile yapılması gerekecek.
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