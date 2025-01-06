Emekli maaşları için yeni kulis bilgisi: Emekliye refah payı verilecek mi?

FARKIN KAPATILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Ancak, memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farkın kapatılmasının değerlendirilebileceği, bu konuda da henüz bir karar verilmediği belirtiliyor. Yapılacak etki analizi sonucu bir karar alınacağı ifade ediliyor.