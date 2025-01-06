Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:01

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih yer almaya başladı. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.