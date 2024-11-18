Emekli maaşlarındaki fark nasıl kapanacak? 2024 ve 2025'te emekli olacaklar nasıl etkilenecek?
Emeklilik başvurusu yapacak kişilerin 2024 ve 2025 yıllarında emekli olmaları durumunda maaşları arasında yüzde 30-35 oranında bir fark meydana gelecek. Bu büyük farkın ortadan kaldırılması için ekonomi yönetimi devreye girmeyi planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını duyurdu. Sosyal güvenlik uzmanları emeklilik başvurusunu 15 Aralık'a kadar ertelemeyi öneriyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na (5510) göre, 2024-2025 yıllarında işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında aylık farkları ortaya çıkacak. Bugün mevcut koşullara göre yılın ikinci yarısında emeklilik dilekçesi verecekler 2025’in ilk yarısındaki başvurulardan yüzde 30 daha fazla aylık alacak. Bu farkın nasıl giderileceği kamuoyunda merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu konuyu ele alacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme yapmayı planlıyor.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ YIL SONUNA KADAR EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR
Emeklilik hesaplamalarını etkileyen enflasyon ve büyüme oranları nedeniyle bu yıl emeklilik dilekçesi vermek, 2025 yılına göre daha avantajlı olacak. Bu durum, yıl sonuna kadar emekli olmayı düşünen yüz binlerce kişiyi harekete geçirmiş durumda. Emeklilik şartlarını yerine getiren ancak maaşlarını artırmak için daha fazla çalışmaya devam edenler de bu konuyla ilgili bir gelişme olup olmayacağını merak ediyor.
YASAL DÜZENLEME ŞART
Emekli aylıklarının bağlanmasında 5510 sayılı kanun geçerli. Ancak maaş farkının giderilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bakanlık yetkilileri, 2024 yılında emekli maaşlarında yaşanan farkın, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi enflasyonunun beklenenden yüksek olmasından kaynaklandığını vurguluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, bu dönemde tüketici enflasyonu yüzde 71.60 oranında arttı. Merkez Bankası ise 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44 olarak belirledi.
FARK NASIL OLUŞUYOR?
2024 yılı içinde Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artış yapıldı. Temmuz-Aralık döneminde emeklilik dilekçesi verenler, bu artışlardan yararlanacak. 2 Ocak 2025’ten sonra emeklilik dilekçesi verenler ise bu yıl yapılan zamlardan faydalanamayacak. 2024 yılı için yapılacak artış tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artışın yüzde 30’unu kapsayacak. Bu durumda yüzde 30-35 arasında bir kayıp yaşanacak.
DİLEKÇEYİ 15 ARALIK’TAN ÖNCE VERMEYİN
Emeklilik dilekçesini yıl sonuna kadar vermek mevcut kayıplardan etkilenmemek için yeterli görülüyor. SGK uzmanları bu konuda endişeleri olanlara 15 Aralık’a kadar yasal bir düzenleme yapılmasını beklemelerini tavsiye ediyor. Bu düzenlemenin daha uzun süre çalışacakları için diğer emeklilik adaylarını da kapsayacağı düşünülüyor.
KATSAYI NASIL HESAPLANIYOR?
Güncelleme katsayısı emekli olacak kişinin başvuru tarihinden önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre belirleniyor. Başvuru tarihine göre değişen katsayı emeklilik maaşını etkiliyor. Örneğin 2024’te başvuracak bir işçinin maaşı 2023 yılının katsayısıyla hesaplanacak. 2025’te başvuracak bir işçi ise 2024 katsayısına göre maaş alacak.
MEMURLARI ETKİLİYOR MU?
Memurların emekli maaşları, gösterge sistemine dayalı olarak hesaplandığı için 31 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2025 arasında emekli olmaları durumunda maaş farkı oluşmuyor. Bağ-Kur’lular için ise 2008 öncesinde farklı bir hesaplama sistemi uygulanıyordu. 2008 sonrası için ise güncelleme katsayısı geçerli olacak bu nedenle Bağ-Kur’lular arasında da farklar ortaya çıkacak.
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