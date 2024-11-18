Emekli maaşlarındaki fark nasıl kapanacak? 2024 ve 2025'te emekli olacaklar nasıl etkilenecek?

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YIL SONUNA KADAR EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Emeklilik hesaplamalarını etkileyen enflasyon ve büyüme oranları nedeniyle bu yıl emeklilik dilekçesi vermek, 2025 yılına göre daha avantajlı olacak. Bu durum, yıl sonuna kadar emekli olmayı düşünen yüz binlerce kişiyi harekete geçirmiş durumda. Emeklilik şartlarını yerine getiren ancak maaşlarını artırmak için daha fazla çalışmaya devam edenler de bu konuyla ilgili bir gelişme olup olmayacağını merak ediyor.