Emekliler dikkat! 2025 yılında sıfır zam riski devam ediyor
2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı yaklaşıyor, ancak en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılmazsa, yaklaşık 3 milyon emekli ‘sıfır zam’ riskiyle karşı karşıya kalabilir. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kök maaşı 10 bin 700 liranın altında olan emeklilerin, taban maaşın 12 bin 500 lira olarak sabit kalması halinde enflasyon farkı zammından yararlanamayacaklarını belirtti. Peki, (4A - 4B) Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları için durum ne olacak? İşte memurdan işçi emeklisine kadar tüm gruplar için 6 aylık enflasyon tahmini ve maaş hesaplama tablosu…
ENFLASYON FARKINA BAĞLI ZAM
Yaklaşık 16 milyon emekli ocak ayında 6 aylık enflasyon farkını öğrenecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yalnızca enflasyon farkı kadar zam alacak.
4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 12,06
TÜİK’in temmuz ayında yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47, eylül ayında yüzde 2,97 ve ekim ayında yüzde 2,88 olarak açıkladığı enflasyon oranlarıyla, 4 aylık enflasyon yüzde 12,06’ya ulaştı. Bu oran, Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) emeklilerinin zam beklentisini şekillendiriyor. Emekli Sandığı (4C) için ise bu oran yüzde 7,98 olarak belirlendi.
6 aylık enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,54 oranında zam yapılması beklenirken memur emeklileri için yüzde 4,95 enflasyon farkı ile birlikte toplam zammın yüzde 11,25’e ulaşması öngörülüyor.
‘SIFIR ZAM’ RİSKİ DEVAM EDİYOR
SGK Uzmanı Erdursun enflasyon farkı yüzde 17 olarak belirlenirse ve taban maaş 12 bin 500 TL olarak kalırsa kök maaşı 10 bin 700 liranın altında olan emeklilerin enflasyon farkı sonrası maaşlarının değişmeden 12 bin 500 TL seviyesinde kalacağını açıkladı. Bu durum yaklaşık 3 milyon emeklinin Ocak 2025 itibarıyla sıfır zam alabileceği anlamına geliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA GÜNCEL DURUM
Son verilere göre 3 milyon 703 bin 180 emekli en düşük maaşı alıyor. Ancak bu maaşın artması için Meclis'te yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mevcut durumda Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Zam oranlarının belirlenmesinin ardından en düşük maaşın 15 bin TL’ye çıkarılması için düzenleme yapılması gündemde.
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