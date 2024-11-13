Emekliler dikkat! 2025 yılında sıfır zam riski devam ediyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA GÜNCEL DURUM

Son verilere göre 3 milyon 703 bin 180 emekli en düşük maaşı alıyor. Ancak bu maaşın artması için Meclis'te yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mevcut durumda Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Zam oranlarının belirlenmesinin ardından en düşük maaşın 15 bin TL’ye çıkarılması için düzenleme yapılması gündemde.