En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

Mercer ve CFA Institute tarafından yürütülen araştırma, dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip ülkelerini belirledi. 84,8 puanla zirvede yer alan Hollanda, güçlü devlet desteği ve zorunlu şirket içi emeklilik planları sayesinde liderliği alırken, Almanya 67,3 puanla 20. sırada yer aldı. Almanya’nın emeklilik sisteminde sürdürülebilirlik sorunları olduğu vurgulandı. Peki, Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2024 Çarşamba, 13:26
En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

KÜRESEL EMEKLİLİK ENDEKSİ’NE GÖRE EN İYİ SİSTEM HOLLANDA'DA

Araştırmada ülkeler puanlarına göre A’dan E’ye kadar derecelendirildi. Hollanda, A derecesiyle ilk sırayı alırken, İzlanda ve Danimarka onu takip etti. Çalışmada hiçbir ülkenin E seviyesinde yer almadığı bildirildi.

En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

EN İYİ EMEKLİLİK SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER

Araştırmaya göre en iyi emeklilik sistemlerine sahip ülkeler:

Hollanda – 84,8 puan

İzlanda – 83,4 puan

Danimarka – 81,6 puan

İsrail – 80,2 puan

Singapur – 78,7 puan

En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ülkeler üç ana kritere göre değerlendirildi:

Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterliliği

Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Sistemin uzun vadede sürdürülebilirliği

Güvenilirlik (yüzde 25): Sistem güvenilirliği ve düzenlemeler

Araştırma yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranlarının birçok ülkede emeklilik sistemlerini zorladığını gösteriyor. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde dahi sürdürülebilirlik sorunları yaşanıyor, bu nedenle Almanya hükümeti daha uzun çalışma sürelerini teşvik eden reformlar üzerinde çalışıyor.

En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye, 48,3 puanla D seviyesinde yer alarak en zayıf emeklilik sistemlerine sahip ülkeler arasında değerlendirildi. Bu sonuç, Türkiye’nin emeklilik sistemindeki yapısal sorunlara işaret ediyor.

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