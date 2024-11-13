En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ülkeler üç ana kritere göre değerlendirildi:

Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterliliği

Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Sistemin uzun vadede sürdürülebilirliği

Güvenilirlik (yüzde 25): Sistem güvenilirliği ve düzenlemeler

Araştırma yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranlarının birçok ülkede emeklilik sistemlerini zorladığını gösteriyor. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde dahi sürdürülebilirlik sorunları yaşanıyor, bu nedenle Almanya hükümeti daha uzun çalışma sürelerini teşvik eden reformlar üzerinde çalışıyor.