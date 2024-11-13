En iyi emeklilik sistemleri açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!
Mercer ve CFA Institute tarafından yürütülen araştırma, dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip ülkelerini belirledi. 84,8 puanla zirvede yer alan Hollanda, güçlü devlet desteği ve zorunlu şirket içi emeklilik planları sayesinde liderliği alırken, Almanya 67,3 puanla 20. sırada yer aldı. Almanya’nın emeklilik sisteminde sürdürülebilirlik sorunları olduğu vurgulandı. Peki, Türkiye bu listede kaçıncı sırada?
KÜRESEL EMEKLİLİK ENDEKSİ’NE GÖRE EN İYİ SİSTEM HOLLANDA'DA
Araştırmada ülkeler puanlarına göre A’dan E’ye kadar derecelendirildi. Hollanda, A derecesiyle ilk sırayı alırken, İzlanda ve Danimarka onu takip etti. Çalışmada hiçbir ülkenin E seviyesinde yer almadığı bildirildi.
EN İYİ EMEKLİLİK SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER
Araştırmaya göre en iyi emeklilik sistemlerine sahip ülkeler:
Hollanda – 84,8 puan
İzlanda – 83,4 puan
Danimarka – 81,6 puan
İsrail – 80,2 puan
Singapur – 78,7 puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Ülkeler üç ana kritere göre değerlendirildi:
Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterliliği
Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Sistemin uzun vadede sürdürülebilirliği
Güvenilirlik (yüzde 25): Sistem güvenilirliği ve düzenlemeler
Araştırma yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranlarının birçok ülkede emeklilik sistemlerini zorladığını gösteriyor. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde dahi sürdürülebilirlik sorunları yaşanıyor, bu nedenle Almanya hükümeti daha uzun çalışma sürelerini teşvik eden reformlar üzerinde çalışıyor.
TÜRKİYE’NİN DURUMU
Türkiye, 48,3 puanla D seviyesinde yer alarak en zayıf emeklilik sistemlerine sahip ülkeler arasında değerlendirildi. Bu sonuç, Türkiye’nin emeklilik sistemindeki yapısal sorunlara işaret ediyor.
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