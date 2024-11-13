Emeklilerden iktidara tepki: 'Emekliler artık ölsün' diyorlar

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:18

Emekli yurttaşlar, artan hayat pahalılığından dert yandı. Emekli maaşıyla alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, alacakları ürünler için tezgah tezgah gezdikten sonra alışverişini tamamlıyor.

Pazarda alışveriş yapan emekliler, yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdi:

"Söylenecek o kadar çok şey var ki. Emekli askerim, hayat pahalılığından yetiştiremiyorum. İkinci bir işte çalışmak zorundayım. Emekli olalı 13 sene oldu ve hala çalışmaya devam ediyorum. Ne zamana kadar? Mezarda emekli oluncaya kadar. Bu iktidar bizleri öyle bir hale getirdi ki aç koydu, açık koydu, her şeye muhtaç etti. Geziyorum, şu anda alacağım ne var? Sadece fiyatlara bakmakla yetiniyorum. Sadece bakıyorum, alamıyorum. Alım gücüm yok. 'Emekliler artık ölsün' diyorlar. Ölelim mi? Eğer öldüğümüz zaman devlet bize iyi bir tazminat verir, çocuğumuzun geleceğini garanti altına alacaksa; onlara imkan ve istihdam sağlayacaksa, hayatlarını güzelleştirecekse, mutluluk gelecekse, ölelim ama kusura bakmasınlar bizi bu hale bu güne getirenler ölsün. Beşer, altışar, onar yerden maaş alanlar itibardan ödün vermeyenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler."

"Kesinlikle Türkiye tarihinde ben böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Emekli adamım, bizim emeğimizi çalanlara yazıklar olsun. Ben yüzde 75 üzerinden emekli oldum, şu an bana yüzde 32 üzerinden maaş ödeniyor. Hakkımı kim gasp etmiş ise, ben hakkımı helal etmiyorum."

"Maalesef zor durumdayız. Bir ben değil, herkes zor durumda. Zenginler için fark etmez onlar nasıl olsa parası var. Onlar için sorun değil ama bizler için sorun. Biz ve bizim gibi emekliler, dar gelirliler, dul yetimler ve çalışanlar da öyle. Kiraların en kötüsü olmuş 15-20 bin lira. Bu maaşla geçinilir mi?”