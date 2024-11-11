Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre 24 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, emekli kartlarıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri sağlanıyor.

10 bin TL’ye kadar: 5 bin TL (3 yıl için)

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL (3 yıl için)

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL (3 yıl için)

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL (peşin ödeme)