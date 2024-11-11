Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2024 Pazartesi, 15:46
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kasım ayında emeklilere yönelik bankalar tarafından sunulan promosyonlar, maaş tutarına göre değişen çeşitli avantajlar sunuyor. Bankalar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemeleri yapıyor. İşte 2024 Kasım ayında güncellenen emekli promosyon tutarları...

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Bankalar arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde, emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar dikkat çekiyor. Peki, hangi bankalar emeklilere en yüksek promosyon ödemesini sağlıyor? İşte 24 bin TL’ye kadar çıkan emekli promosyon fırsatları...

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2024 KASIM AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Halkbank 

Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING Bank 

SGK emekli maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, ek kampanyalarla toplamda 20 bin TL’ye kadar promosyon alınabiliyor.

10 bin TL’ye kadar: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 10 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VakıfBank 

VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre 24 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, emekli kartlarıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri sağlanıyor.

10 bin TL’ye kadar: 5 bin TL (3 yıl için)

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL (3 yıl için)

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL (3 yıl için)

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL (peşin ödeme)

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yapı Kredi 

Yapı Kredi, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 18 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. Ayrıca, çeşitli ek ödüllerle toplamda 3 bin TL’lik ilave ödeme de sunuluyor.

9 bin 999 TL’ye kadar: 9 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 499 TL arası: 13 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası: 15 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 18 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Fibabanka 

Fibabanka, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapıyor.

10 bin TL’ye kadar: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

QNB Finansbank 

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1 bin 200 TL indirimle toplamda 16 bin 200 TL'lik avantaj sağlanıyor.

0 - 9 bin 999 TL arası: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası: 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Akbank

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra 2 bin 500 TL chip-para ile toplamda 17 bin 500 TL'lik ödül fırsatı sunuyor.

0 - 9 bin 999 TL arası: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası: 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Türkiye Finans 

Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaş tutarına bağlı olarak 14 bin 500 TL'ye varan promosyon sunuyor.

0 - 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

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