TÜİK'in enflasyonu sebep emekliye sefalet sonuç! Yeni yılda emekliye zam yok...

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:46

Milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen yeni zam oranları ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından netleşecek. TÜİK’in açıkladığı son üç aylık enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,93 zam yapılması kesin. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 13,46 olabileceğini belirtti.

EMEKLİLERE SIFIR ZAM RİSKİ

Karakaş, “Yüzde 41,5’lik enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13,46 oranında zam alacak” dedi. Enflasyonun yüzde 43 ve üzerinde olmasının ise emeklilere en az yüzde 15 zam getireceğini dile getiren Karakaş, 11 bin liranın altında maaş alan emeklilerin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

“HÜKÜMETİN YASAL DÜZENLEME YAPMASI GEREKMEKTE”

Enflasyonun beklentilerde olduğu gibi yüzde 43 olması durumunda ise maaşı 12 bin 500 lira altında olan tüm emeklilerin yüzde 15’lik zam alacağını kaydeden Karakaş, “Bunlara herhangi bir sosyal yardım ya da hazine yardımı olmayacak. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarıldığı takdirde en geç aralık ayında hükümetin bir yasal düzenleme yapması gerekmektedir. Yasal düzenleme yapılmadan bunun arttırılması mümkün değildir. Dolayısıyla aradaki farkın tamamının SGK’nın değil hazinenin kasasından çıkması söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.