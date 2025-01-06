Emekli promosyon yarışı kızıştı: Yeni yılda hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI VE EK AVANTAJLAR

Promosyon kampanyaları, bankaların müşteri çekme yarışını artırdı. Bankalar sadece nakit ödemeler değil, otomatik ödeme talimatları, ücretsiz işlem fırsatları ve özel indirimler gibi çeşitli avantajlar da sunuyor.

İşte öne çıkan bankaların kampanyaları: