Emekli promosyon yarışı kızıştı: Yeni yılda hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Yeni yıl ile birlikte bankalar emekli promosyonlarını nasıl güncelledi? 2025 Ocak itibarıyla emekli promosyonları 21 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşını taşıyanlara yönelik banka promosyonları büyük ilgi görüyor.
Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için çeşitli avantajlar sunuluyor.
Promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösterirken, birçok banka ek fırsatlarla dikkat çekiyor.
Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emeklilere nakit promosyon ödemesi yapılabiliyor.
GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI VE EK AVANTAJLAR
Promosyon kampanyaları, bankaların müşteri çekme yarışını artırdı. Bankalar sadece nakit ödemeler değil, otomatik ödeme talimatları, ücretsiz işlem fırsatları ve özel indirimler gibi çeşitli avantajlar da sunuyor.
İşte öne çıkan bankaların kampanyaları:
ING BANK
- 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.
- Otomatik fatura talimatı ile 3 bin TL, Turuncu Hesap ile 2 bin TL ek promosyon.
- Toplamda 20 bin TL’ye kadar promosyon.
- Yeni emekliler ve EYT emeklileri de yararlanabilir.
AKBANK
- 1-31 Ocak 2025 tarihlerinde maaş taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon.
- İlk 5 fatura ödeme talimatı ile toplamda 17 bin 500 TL promosyon.
- 3 yıl taahhüt edilmesi gerekiyor.
GARANTİ BANKASI
- 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon.
- Havale ve EFT işlemleri ücretsiz.
İŞ BANKASI
- 3 yıl taahhütle maaş taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.
ZİRAAT BANKASI
- Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara 12 bin TL’ye kadar promosyon.
HALKBANK
- Maaş tutarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.
VAKIFBANK
- Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.
- 3 yıl taahhüt edilmesi gerekiyor.
QNB
- 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon.
- QNB Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim.
DENİZBANK
- 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon.
- Yeni hesap açanlara ilave 8 bin TL ek promosyon.
TEB
- 36 ay taahhütle 21 bin TL’ye kadar promosyon (ana promosyon ve ek promosyon dahil).
ALBARAKA
- 15 bin 600 TL’ye kadar promosyon.
- 2 otomatik fatura talimatı ile 1.400 TL ek promosyon.
- Yeni müşteri referansı ile 500 TL promosyon.
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