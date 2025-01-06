Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Rezervasyona 'kapora' uygulaması!

Kafe ve restoranlarda rezervasyon için kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı. İşletmeler, müşterilerden sabit bir ücret veya menü ücretinin tamamını önceden talep ederken, iptal durumunda ücretin geri ödenip ödenmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Rezervasyona 'kapora' uygulaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:58

Bazı kafe ve restoranlar, rezervasyon için "kapora" almaya başladı. Uygulama sadece özel günler için değil sıradan günlerde de geçerli hale geldi. İşletmeler garantili gelir sağlamak amacıyla bu yöntemi tercih ederken, müşteriler ise uygulamanın adil olmadığı görüşünde.

500 TL VEYA MENÜ ÜCRETİNİN TAMAMI ÖDENİYOR

Birçok restoran, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret talep ederken, bazıları ise seçilen menünün toplam tutarını peşin alıyor. İptal durumunda ise çoğu işletme alınan ücreti geri iade etmiyor.

İŞLETMELER ZARAR ETMEMEK İÇİN ÜCRET ALINMASINI ZORUNLU KILIYOR

Restoran sahipleri, rezervasyon yapanların bir kısmının gelmediğini ve bu yüzden ödeme alınmasının işletmeleri zarar etmekten koruduğunu belirtiyor. Bir işletmeci, "Rezervasyon yapanların en az yüzde 30’u gelmiyor. Bu yüzden ücret alınması şart" dedi.

TÜKETİCİ HAKLARI VE İADE DURUMU

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, kapora uygulamasının Türk hukukunda doğrudan düzenlenmediğini ancak "bağlanma parası" ve "cayma parası" gibi kavramların bulunduğunu belirtti. Güllü, "Eğer alınan ücret bağlanma parası olarak kabul edilirse, iptal durumunda iade edilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.


Etiketler: #kafe #restoran #rezervasyon #kapora

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