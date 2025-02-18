Türkiye'de emeklilik sistemi alarm veriyor: 'Acil reform gerekli'

Türkiye'nin emeklilik sistemi, yaşlanan nüfus ve yetersiz maaşlarla ciddi sorunlarla karşı karşıya. Allianz Küresel Emeklilik Raporu, bu sorunların çözülmesi için acil reform gerekliliğini vurguluyor. Emeklilik fonlarının sürdürülebilirliği ve düşük tasarruf oranları, Türkiye'nin en büyük zorlukları arasında.

Türkiye'de emeklilik sistemi alarm veriyor: 'Acil reform gerekli'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:21

Allianz, Küresel Emeklilik Raporu’nun 3. edisyonunu yayımladı ve Türkiye’nin yaşlanan nüfusu ile yetersiz emeklilik maaşlarının büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. Rapora göre, Türkiye’nin emeklilik sisteminin reforme edilmesi gerekiyor. Düşük tasarruf oranları ve artan yaşlı nüfus oranı, çözülmesi gereken acil problemler arasında öne çıkıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ TEHLİKEDE

Raporda, Türkiye’nin yaşlanan nüfusu ve emeklilik maaşlarının düşük seviyelerde olması nedeniyle sistemin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişeler dile getirildi. 25 yıl içinde Türkiye'deki bakıma muhtaç yaşlı nüfus oranının yüzde 35’e çıkması bekleniyor. Bu durum, emeklilik sistemini tehlikeye atıyor.

Emeklilik maaşlarının çoğu için yaşam standartlarını korumak zorlaşıyor. Allianz, Türkiye’nin emeklilik sisteminde acil reform ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Dünya genelindeki emeklilik sistemlerine bakıldığında, Danimarka, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler erken adımlar atarak örnek gösterildi. Türkiye için ise kapsamlı bir reform planı gerektiği ifade ediliyor. Artan yaşlı nüfus, yetersiz maaşlar ve düşük tasarruf oranları, Türkiye'nin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.


Etiketler: #emeklilik #Emekli #Allianz #reform

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