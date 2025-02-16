Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Emeklilere hangi banka ne kadar veriyor?
Şubat ayında bankalar, emeklilere promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Bu yıl kamu bankaları, emeklilere 12 bin TL’ye kadar destek sağlarken, özel bankalarda bu rakam 27 bin TL’ye kadar çıktı.
Yılbaşında bekledikleri zammı alamayan milyonlarca emekli, gözünü bankaların promosyon rakamlarına çevirdi.
Kasalarındaki nakit rezervlerini artırmak isteyen bankalar da emeklilere yönelik promosyon rakamlarını güncelledi.
Bu yıl kamu bankaları, emeklilere 12 bin TL’ye kadar destek sağlarken, özel bankalar bu rakamı 27 bin TL’ye kadar çıktı.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15 bin TL’ye kadar varan promosyondan faydalanabiliyor.
Emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara bankanın sunduğu promosyonlar şöyle:
0 – 9.999 TL maaş getirenlere 6.500 TL,
10.000 – 14.999 TL maaş getirenlere 10.400 TL,
15.000 TL-19.999 TL maaş getirenlere 13.000 TL,
20.000 TL ve üstü maaş getirenlere 15.600 TL.
DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere 12.000 TL'lik nakit promosyonun yanında maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.
Emekli promosyon avantajından 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor. Emekli aylıklarını banka aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon alınabiliyor.
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılıyor.
Maaş Aralığı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) alabiliyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme verilebiliyor.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.
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