SSK VEYA BAĞ-KUR EMEKLİSİ, NASIL DEVLET MEMURU EMEKLİSİ OLUR?

21 Şubat 2025 Cuma

Belirli bir süre 5434 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olarak çalışan ve daha sonra SSK veya Bağ-kur kapsamında çalışarak taraflarına bu kapsamlarda yaşlılık aylığı bağlananlar, emekli olduktan sonra yeniden devlet memuru olarak çalışarak emeklilik statüsünü, SSK veya Bağ-Kur yerine Emekli Sandığına dönüştürmek istemektedir. Ancak, burada takip edilmesi gereken yol farklı sonuçlara neden olmaktadır.

SSK veya Bağ-kur kapsamında yaşlılık aylığı alanlar emeklilik sonrası 4/c yani devlet memurlu olarak yeniden çalışmaya başlarsa;

-SSK veya Bağ-kur kapsamında aldıkları yaşlılık aylıkları 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereği çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme döneminden kesilir.

- 4/c kapsamında yani Devlet memuru olarak 3,5 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılmaları halinde, işten ayrıldıkları tarih aylık talep tarihi kabul edilir ve mevcut SSK veya Bağ-Kur emekli aylıkları yeniden bir aylık hesabı yapılmadan, kesildiği tarihten talep tarihini takip eden aybaşına kadar emekli aylıklarına uygulanan artış oranlarına göre artırılarak yeniden ödenmeye devam edilir.

-Emeklilik sonrası 4/c-devlet memurluğu kapsamında geçen hizmetleri, SSK veya Bağ-Kur kapsamında aldıkları yaşlılık aylığına esas hizmet süreleri ile birleştirilmez.

-SSK veya Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı almaya devam edeceklerinden meklilik statüleri değişmez.

- SSK veya Bağ-kur emeklisinin, emeklilik sonrası kamuda geçen çalışmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müstakil değerlendirilir. Yani, emeklilik sonrası çalışmaya başladığı tarih ilk sigortalılık başlangıç tarihi gibi kabul edilir ve bu başlangıç ile çalışma sürelerine göre hizmetler değerlendirilerek kanunda öngörülen koşulların yerine gelmesi halinde ikinci bir emekli aylığı bağlanır. Hizmetlerin ikinci emekli aylığı için yeterli olmaması halinde (sadece 3,5 yıl çalışıyorlarsa zaten ikinci bir emeklilik olmaz) ise taleplerine istinaden taraflarına yaşlılık toptan ödemesi yapılır.

Bu şekilde hareket etmek yerine, SSK kapsamında yaşlılık aylığı alanların emeklilik statülerini Emekli Sandığına dönüştürmek için şöyle bir yol izlemeleri gerekir.

-SSK emeklisi doğrudan kamuda 4/c kapsamında çalışmaya başlamak yerine, önce SSK kapsamında özel sektörde tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlamalı ve bu tercihi doğrultusunda emekli aylığı kesilmelidir.

-Emekli aylığı kesildikten sonra, çalıştığı özel sektör işyerinden ayrılmalı ancak aylığının yeniden bağlanması için SGK’ya müracaat etmemelidir. SGK’ya aylık talebinde bulunmadan, yani emekli aylığı kesilmiş durumda iken kamu sektöründe 4/c - devlet memuru olarak çalışmaya başlamalıdır.

- Kamu işyerinde en az 3,5 yıl (1260 gün) çalıştıktan sonra işten ayrılarak SGK’ya aylık talebinde bulunmalıdır.

Bağ-kur kapsamında yaşlılık aylığı alanlar ise;

Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alanların yeniden Bağ-kur kapsamında çalışmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 6. Maddesinin (n) bendi gereği bunlar sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, Kanunun 30. maddesinde; Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alırken çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının, talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla, Bağ-kur’dan yaşlılık aylığı alanların emeklilik statülerine Emekli Sandığına dönüştürmek için şöyle bir yol izlemeleri gerekmektedir.

-Bağ-Kur emeklisi doğrudan kamuda 4/c kapsamında çalışmaya başlamak yerine önce istekle aylığını kestirmek suretiyle Bağ-kur kapsamında yeniden sigortalı olmalıdır.

- Aylığı kesildikten belirli bir süre sonra ister Bağ-Kur kapsamında sigortalığı devam ederken isterse Bağ-Kur sigortalılığını sona erdirerek SGK’ya aylık talebinde bulunmadan, yani emekli aylığı kesilmiş durumda iken kamu sektöründe 4/c -devlet memuru olarak çalışmaya başlamalıdır.

- Kamuda en az 3,5 yıl (1260 gün) çalıştıktan sonra işten ayrılarak SGK’ya aylık talebinde bulunmalıdır.

SGK, bu şekilde çalışan ve yeniden aylık talebinde bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin; emeklilik öncesi ve sonrası tüm hizmet sürelerini esas almak ve 2829 sayılı Kanunun 8. Maddesine göre son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği (son 1260 gün -3,5 yıl) statüye göre aylık bağlayacaktır. Son 3,5 yıllık süre 4/c-Devlet memurluğunda geçtiğinden, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin statüsü 4/c-Emekli Sandığı olarak değişecektir.