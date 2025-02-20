Ankara kulislerinde konuşulan rakam belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili gözler Ankara'ya çevrildi. Konuyla ilgili kulislerde konuşulanlara göre, 2025 yılı için bayram ikramiyesi tutarı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak emekliler, ne zaman net bir açıklama yapılacağına dair belirsizlik yaşıyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla emeklilerin bayram ikramiyesi konusu gündeme geldi.
1 Mart’tan itibaren başlayacak Ramazan öncesinde, milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyelerinin miktarı.
Uzmanlar, 2025 için ikramiyenin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında değişebileceğini belirtiyor.
Ancak bu konuda kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Emekliler, bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.
EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYE BELİRSİZLİĞİ
Ocak ayında yapılan maaş zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında artış yaşamıştı.
Ancak, bayram ikramiyesinin tutarı hala belirsizliğini koruyor. Emekliler, özellikle Ramazan Bayramı'nda alacakları ikramiye hakkında net bir bilgi edinmek için gün sayıyor.
21 ŞUBAT’TAKİ TOPLANTIDA İKRAMİYE BEKLENMİYOR
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 21 Şubat’ta yapacağı toplantıda bayram ikramiyesi konusu gündeme gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bölgesel kalkınma konularına odaklanacağını ve bayram ikramiyesinin burada ele alınmayacağını belirtti.
BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak henüz net bir rakam verilemeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, emeklilerin beklentilerini artırırken, somut bir bilgi verilmedi.
SGK BAŞMÜFETTİŞİNDEN KULİS BİLGİSİ
Son olarak, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgisini paylaşarak emeklilere önemli bir bilgi verdi.
BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI
Karakaş, en düşük zam miktarının 3 bin 500 TL olacağını, beklenen rakamın ise 3 bin 720 TL olduğunu belirtti.
Ayrıca Cumhurbaşkanının müdahalesiyle bu tutarın 4 bin TL’ye çıkabileceğini ifade etti. Bu miktarın hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için geçerli olacağı bildirildi.
Sonuç olarak, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kesin bir rakam açıklanmamış olsa da, 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir tutar bekleniyor.
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