Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2024 Perşembe, 11:46
Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuzda sıfır zam ile karşı karşıya kaldı.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

DÖRT İSİM BİR ARAYA GELECEKTİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin çalışma yaptıklarını belirtti.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Toplantının bugün saat 15.00'de Beştepe'de gerçekleşmesi bekleniyordu.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, toplantının çeşitli kanun değişiklikleri, kurumların diğer idari işleri gibi genel ülke yönetimine yönelik konuların ele alındığı benzer onlarca toplantıdan biri olduğunu öne sürüldü.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Aynı kaynaklar, emekli maaşlarıyla ilgili çalıma ve görüş alış-verişine dayalı toplantıların tamamlandığı, karar aşamasına gelindiğini aktardı.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Buna göre, en düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararın cuma günü Türkiye’ye dönecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği iddia edildi.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. 

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

Emekli zammı toplantısında kritik gelişme: Son kararı Erdoğan verecek!

Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

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