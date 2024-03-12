Emekliler için yeni düzenleme planı: 7 alanda 'destek'

BAZI ALANLARDA ÜCRETSİZ HİZMET

Beklenen düzenlemeye göre, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

Kulis bilgiye göre, emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.