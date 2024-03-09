Akşener'den iktidara 'emekli' çağrısı: "Bayramda 7 bin lira ikramiye verilmesini istiyoruz"

Yayınlanma: 09.03.2024 - 18:56

Güncelleme: 09.03.2024 - 19:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi yurttaşlara seslenen Akşener, bayram öncesi emeklilere verilecek ikramiye ücretlerine dikkat çekti. Akşener, özetle şunları söyledi:

"BAYRAMDA 7 BİN LİRA İKRAMİYE"

“Şimdi emekli, emekli, emekli diyoruz, sinirleri bozuldu. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin, ceza. Ne istiyoruz? Bayramda 7 bin lira ikramiye verilmesini istiyoruz. Maaşlarınıza 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz.

Söylemek istediğim şu: asgari ücretten aşağı emekli maaşı olamaz. 10 sene evvel, 15 sene evvel emekli maaşları asgari ücretin çok daha üstündeydi. Bugün, hele büyükşehirlerde sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak."