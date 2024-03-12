Yıpranma payı emekliliğimi nasıl etkiler?

12 Mart 2024 Salı

Soru: Cam fabrikasında eritme işlemleri bölümünde çalışıyorum. 2009 yılında çalışmaya başladım. Yaptığım iş yıpranmaya tabi. Yani daha erken emekli olabiliyormuşum. Yıpranmayla nasıl daha erken emekli olurum? Selahattin P.

5510 sayılı yasanın 40. maddesinde hangi işyerlerinin hangi işlerinde çalışanlara fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) verileceği belirtilmiştir. Anılan maddenin ikinci bendinde sizin çalıştığınız “cam fabrika ve atölyeleri” ve buralarda “eritme” işlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammına tabi olacağı öngörülmüş. Bu işlerde her 360 günlük çalışma için 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmekte. Fiili hizmet süresi zamları, beş yılı geçmemek üzere sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ekleniyor ve yine bu işlerde en az 3600 gün çalışmak kaydıyla, prim ödeme gün sayısına eklenen sürelerin yarısı (en fazla 2.5 yıl) emeklilik yaş hadlerinden de düşülerek sigortalıların daha erken emekli olmaları sağlanıyor. Sizin için bu şekilde bir uygulama yapılır.

4C KAPSAMINDA EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 05/09/1978 doğumluyum. İlk defa 08/07/1999 tarihinde 4a kapsamında sigortalı oldum. Bundan sonra, bir süre devlette 4c’li olarak ve bir sürede özel sektörde 4a’lı olarak çalıştım. E-Devlet’te 4a prim günüm 4073, 4c ise 4245 gün olmak üzere toplam 8318 olarak görünmekte. Son beş yıl hep özel sektörde 4a’lı olarak çalıştım. Şu an herhangi bir yerde çalışmıyorum. 4c kapsamında emekli olmanın daha avantajlı olduğunu duydum. EYT’ye göre 25 yılımın dolduğu 08/07/2024 tarihinde 4c’li olarak emekli olabilir miyim? Yoksa, son beş yılım 4a’lı olarak geçtiğinden bu kapsamda mı emekli olmak durumundayım? Kerem A.

Birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi çalışması bulunanlara hangi kapsamda aylık bağlanacağı hususu, 2008/Ekim öncesi sigortalılığı başlayanlar için 2829 sayılı kanunda düzenlenmiş olup sizin gibi SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışması bulunanlara hangi statüde yaşlılık aylığı bağlanacağına 2829 sayılı kanunun 8. maddesine göre karar verilmekte. Sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresine (2520 güne) bakılarak bu süre içerisinde, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son tabi olduğu, statüde aylık bağlanır. Son beş yıldır 4a kapsamında çalıştığınız ve EYT kapsamında olduğunuz için 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağınız tarihte aylık talebinde bulunmanız halinde tarafınıza SSK kapsamında aylık bağlanır.

