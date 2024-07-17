Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2024 Çarşamba, 11:06
Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira yüzde 25'lik artışla 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

Yasa tasarısı vergi reform paketine ek olarak Meclis'e sunuldu. Yasadan faydalanacak emekli sayısının 3 milyon 703 bin 778 olduğunu açıklandı.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

En düşük emekli aylığında kök maaş sorunu çözülürken, gözler emekliye refah payına çevrildi.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK DEDİ

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliye refah payı verileceğini iddia etti.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

TV100’de konuşan Türker,  emekliye refah payına ilişkin 22 ve 23 Temmuz tarihlerini işaret etti.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

Bahsedilen tarihlerde Erdoğan’ın emekli maaşlarına ek zam açıklaması yapacağını ifade eden Türker, "Refah payını söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

En düşük emekli aylıklarına yapılan artış ile temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazandı.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!

Yapılan artış oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak. 

Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!
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