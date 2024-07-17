Emeklilere 'refah payı' iddiası: Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi!
En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira yüzde 25'lik artışla 12 bin 500 liraya çıkarıldı.
Yasa tasarısı vergi reform paketine ek olarak Meclis'e sunuldu. Yasadan faydalanacak emekli sayısının 3 milyon 703 bin 778 olduğunu açıklandı.
En düşük emekli aylığında kök maaş sorunu çözülürken, gözler emekliye refah payına çevrildi.
ERDOĞAN AÇIKLAYACAK DEDİ
Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliye refah payı verileceğini iddia etti.
TV100’de konuşan Türker, emekliye refah payına ilişkin 22 ve 23 Temmuz tarihlerini işaret etti.
Bahsedilen tarihlerde Erdoğan’ın emekli maaşlarına ek zam açıklaması yapacağını ifade eden Türker, "Refah payını söyleyecek" ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
En düşük emekli aylıklarına yapılan artış ile temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazandı.
Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.
Yapılan artış oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.
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