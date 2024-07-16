Prof. Dr. Aziz Çelik en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemeyi değerlendirdi: Haber değeri yok

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:19

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:19

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin zam açıklaması bugün yapıldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının hazine yardımı ile 12 bin 500 lira şeklinde güncellendiği bildirildi.

Konuyu Cumhuriyet TV’de değerlendiren Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik tüm emeklilerin 12 bin 500 lira almayacağına, dul ve yetim maaşlarının 3-6 bin lira seviyesinde kalacağına dikkat çekti.

"HABER DEĞERİ YOK"

Çelik, “Yapılan zammın haber değeri yok” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zammın bir ferahlama yaratmayacağı açık. Bu miktarın, beklenti yaratarak haftalarca hesaplanarak açıklanması son derece saçma. Enflasyona göre zaten tüm emeklilerin aylığı yüzde 25 artmalıydı. Bunun bu kadar ölçülecek bir tarafı yok. Sanki bu parayı fazladan veriyormuş gibi davranıyorlar”

"EŞEĞİ KAYBETTİRİP BULDURDULAR"

Kayde değer bir iyileştirme olması halinde böyle bir açıklamayı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını söyleyen Çelik, “Yaklaşık 15 gündür 3,7 milyon emekli öfke içindeydi. Aslında ekonomi yönetimi artış istemiyordu çünkü ücret artışının talebi ve dolayısıyla enflasyonu arttırdığını düşünüyorlar. Ancak tabandan ve hatta partililerinden tepki aldılar. Bu zammı bir lütuf gibi sundular. Deyim yerindeyse emekliye eşeğini kaybettirip buldurdular. Devletin fedakarlık yaptığını söylediler. Devlet fedakarlık değil kamu harcaması yapar” dedi.

"EMEKLİ YOKSULLUKTA EŞİTLENDİ"

Hazine yardımı ile maaş tamamlama uygulamasının adaletsizliğe yol açtığının altını çizen Çelik, “Bütün emeklileri dibe doğru yuvarlıyorlar. 2019’da ilk kez en düşük emekliği aylığı diye bir şey çıkardılar. O yıl en düşük aylık bin liraya çıktığında ortalama emekli aylığı 2 bin liraydı. Şu an ise ortalama emekli aylığı 14 bin 500 lira. Ortalama aylık en düşük miktarın iki katıyken şimdi arada yüzde 20 fark kaldı. Ne kadar uzun çalışırsanız çalışın en düşük aylıktan yüzde 20 fazla maaş alıyorsunuz. Bu emeklilerin yoksullukta eşitlenmesidir” ifadelerini kullandı.