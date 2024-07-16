Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

1,7 MİLYON EMEKLİYİ ETKİLEDİ

Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımazken kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.