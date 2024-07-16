Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

16 Temmuz 2024 Salı, 12:17
Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre 2024 yılının ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

1,7 MİLYON EMEKLİYİ ETKİLEDİ

Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımazken kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,7 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşılaştı.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

AKP tarafından ise en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

AKP Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyi duyurdu.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Buna göre, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

NE ZAMAN AYLIKLARA YANSIYACAK?

En düşük emekli aylıklarına yapılan artış ile temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazandı.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.

Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu

Yapılan artış oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak. 

Emekli Emekli aylığı emekli maaşı emekli maaşları emekli zammı emekliler

En Çok Okunan Haberler