Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre 2024 yılının ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.
1,7 MİLYON EMEKLİYİ ETKİLEDİ
Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımazken kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.
Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,7 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşılaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
AKP tarafından ise en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
AKP Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyi duyurdu.
Buna göre, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.
NE ZAMAN AYLIKLARA YANSIYACAK?
En düşük emekli aylıklarına yapılan artış ile temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazandı.
Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.
Yapılan artış oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.
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