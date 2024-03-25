Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:56

Güncelleme: 25.03.2024 - 17:04

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Burada yine enflasyon ve hayat pahalılığını kabul eden Erdoğan, "En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor" iddiasında bulundu.

"MİLLETİMİZDEN BİZE GÜVENMESİNİ İSTİYORUM"

Emeklilere de mesaj veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık. Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık.

Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız, güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum."

ENFLASYONUN DÜŞÜŞÜ İÇİN TARİH VERDİ

Erdoğan "İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışan ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üzerine çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir" diye konuştu.

PARA SAYMA KUMPASI ÜZERİNDEN CHP'YE YÜKLENDİ

Konuşmasında ayrıca CHP'yi de hedef alan Erdoğan, "Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden gelip gittiğini açıklayamadıkları dolar, avro balyalarıyla 6-7 kişi kule yapıyorlar. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Siz nasıl bize sahip çıktıysanız, biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz. Çorum’un her talabi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele omuz omuza verdik. Çorum’u bölgesinin en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük. Artan üretimiyle, sanayisiyle Çorum bir başarı örneği olarak tüm Türkiye’de kendinden söz ettiriyor.

"31 MART'IN AYAK SESLERİ"

* Hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz; Çorum’un elde ettiği başarılarda hükümetimizin icraatlarının yanı sıra belediyemizin çalışmalarının önemli payı var. Şehrimizde rahmetli Arif Ersoy hocamızla başlayan eser siyaseti, sonraki gelen arkadaşlarımız tarafından da devam ettirildi. İnşallah 31 Mart’ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Karşımdaki meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum.

"BİR DÖNEM BİZİM YANIMIZDA DURUP DÜMEN KIRAN CAMBAZLARA KARŞI YAKINLARINIZI UYARIN"

* Sadece Çorum’u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonlarla aramaya var mıyız? İstanbul’u arayacağız değil mi? Ankara’yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Bir dönem bizim yöremizde durup beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz.

* Çorum geçmişte çok acı olaylar yaşadı. Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler, Maraş’ta, Çorum’da daha sonra Sivas’ta provokasyonlar denediler. Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK"

* İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet Mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde sokaklarımızın ateşe verilmesinden, FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye’de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ’ı üzerimize saldılar. Suriye’ye düzenlediğimiz hareketlarla bu saldırıları püskürttük. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık.

"DEPREMİN YÜKLEDİĞİ FATURAYA RAĞMEN BU ADIMLARI ATTIK"

* Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık. Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık.

* En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

"BECEREBİLDİKLERİ TEK İŞ KARA PARADAN KULE İNŞA ETMEK"

* Vatandaşın aklını çekmek için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin neredeyse hiç birini hayata geçirmediler. Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görülür hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler mi yapan bir kartel mi oldukları belli değil.