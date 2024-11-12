En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar?
Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 2025 ocak ayı zam dönemi öncesinde milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar?
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, yeni memur ve emekli zammı belli olacak. Öte yandan en düşük memur ve emekli maaşlarının da ne kadar olacağı vatandaşın gündeminde. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar?
2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 12,06'yı aşmış durumda.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Bu zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 lira olacak.
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