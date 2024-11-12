2024 yılı emeklisi, 2025 kıdeminden faydalanabilir mi?

12 Kasım 2024 Salı

Soru: 25 yıldır belediyede kadrolu işçi olarak çalışıyorum. 2024 ve 2025 yılları maaş hesaplaması farklılığından ötürü bu yıl emekli olmaya karar verdim. Ancak emeklilik dilekçesi verme tarihi konusunda emin olamıyorum. Bazı konu uzmanları kamu işçilerini 14/1/2025 tarihine kadar dilekçe vermeleri halinde, 2024 emeklisi sayılacaklarını dolayısıyla, 2024 aylık bağlama oranından faydalanacağını ayrıca, kıdem tazminatının da 2025 tavan oranından hesaplanacağını belirtiyorlar. Belediye kadrolu işçisi kamu personeli sayılır mı? Tayfun A.

Bağlanacak emekli aylığı miktarı yönünden 2024 yılında aylık talebinde bulunmanın, 2025 yılına göre daha avantajlı olduğunu ve aylık miktarında yüzde 30- 35 oranında 2024 yılı için avantaj oluştuğu bilinmekte olup 2024 yılını avantajlı hale getiren durum, 2024 yılında emekli aylığı hesabında en son kullanılan 2023 yılı güncelleme katsayısının yüzde 66.12 gibi yüksek oranda olması hem de 2024/ Ocak ve temmuz dönemlerinde verilen aylık artışlarının kümülatif olarak yüzde 86.16 olmasıdır. Diğer bir durum ise 2024 yılına ilişkin yıllık TÜFE tahminidir. 2025- 2027 dönemine ilişkin açıklanan orta vadeli programda (OVP), 2024 yılı için yıllık TÜFE’nin yüzde 41.5, yine aynı yıl için GH’nin yüzde 3.5 olacağı tahmin edildi. 2024 yılına ilişkin tahmini TÜFE oranı, Merkez Bankası tarafından en son yüzde 44’e yükseltildi. 2024 yılı TÜFE oranı yüzde 44 olarak gerçekleşse bile, 2024 ile 2025 yıllarında emekli aylığı yönünden yüzde 30 oranındaki fark, 2024 yılı lehine durumunu korumaktadır. Belediyelerde çalışan işçiler kamu işçisi sayılmakta ve 2024 yılı kamu işyerleri için 15/1/2024-14/1/2025 süresini kapsamaktadır. Dolayısıyla, 2024 yılı avantajından yararlanmak ve bu yıl emekli olmak istemeniz halinde en geç 14/1/2025 tarihine kadar emeklilik talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Öte yandan, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 2762 sayılı kanunla değişik on üçüncü fıkrası gereğince; bu kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Kıdem tazminatı tavanı 1/1/2025 tarihi itibarıyla açıklanacak memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacaktır. 14/1/2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermeniz halinde, emeklilik yönünden 2024 emeklisi sayılmakla birlikte, kıdem tazminatı yönünden 2025 yılında açıklanacak kıdem tazminatı tavanına tabi olacaksınız.

2025 YILI OCAK ZAMMINDAN YARARLANACAK MIYIM?

Soru: 2024 yılı aralık ayında emekli olduğumda, ocak ayında hükümetin maaşlara yapacağı zamdan faydalanabiliyor muyuz? Dursun Y.

2024 yılı aralık ayında emeklilik talebinde bulunmanız halinde, aylık başlangıcınız talep tarihinizi takip eden aybaşı olan 1/1/2025 olacaktır. Tarafınıza bağlanacak emekli aylığı hesabı yapılırken her ne kadar 2024/Aralık ayında talepte bulunsanız bile, bu tarihe kadarki hizmetleriniz dikkate alınarak hesaplanan aylık tutarı, talep yılı ocak aylığı yani 2024/ Ocak aylığı olarak kabul edilmekte ve hesaplanan aylığa; önce 2024/Ocak sonra da 2024/ Temmuz ödeme dönemlerinde emekli aylıklarına yapılan aylık artışları uygulanacaktır. Bu şekilde bulunan aylığınıza, 2025/ Ocak ödeme döneminde yine emekli aylıklarına yapılacak artış uygulanacaktır.

İŞYERİM KAMU AMA AYLIĞIMI HER AYIN 1’İNDE ALIYORUM

Soru: Kamuda 4/c kapsamında çalışıyorum. Maaşımı her ayın 1’inde alıyorum. 4/a’dan emekli olacağım. 2024 yılı emeklisi sayılabilmem için emeklilik dilekçemi en son hangi tarihe kadar vermem gerekiyor. Bu tarih 31 Aralık mı, 30 Kasım mı yoksa 14 Ocak mı olmalıdır? Esen Y.

Halen 4/c kapsamında çalışmanıza rağmen, son 1260 gün hizmetinizin 4/a kapsamında bulunması nedeniyle 4/a kapsamında emekli olacağınız anlaşılmakta. Birçok kez gazete köşemde yazdığım gibi, 2024 yılında aylık talebinde bulunmak, 2025 yılına göre daha avantajlı olmaktadır. Aylık talebinde bulunmak için 2024 yılı aralık ayını beklemek, en azından 11 aylık gerçekleşen enflasyonu görmek açısından faydalı olacaktır. Bu durumda, 2024 yılında emekli olmak isteyen sigortalılardan; özel sektörde çalışanların en geç 31/12/2024, kamu sektöründe çalışanların ise en geç 14/1/2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Ancak çalıştığınız işyerinde olduğu gibi, kamu niteliği olduğu halde, maaş ödemeleri özel sektör işyerleri gibi her ayın 1’inde yapılan işyerlerinde çalışanların, tahsis talep tarihine göre aylık başlangıç tarihi, özel sektörde çalışanlar gibi talep tarihini takip eden ayın 1’i olmaktadır. Bu nedenle 2024 yılı emeklisi sayılmanız için en geç 31/12/2024 tarihine kadar aylık talebinde bulunmanız gerekmektedir. Emekli aylığınız 1/1/2025 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

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