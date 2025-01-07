En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş hesabı
En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi oranda zam alacak? Taban maaş artışıyla ilgili hangi senaryolar konuşuluyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı emekli maaş tablosu netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirlenen oran yüzde 15,75 olarak açıklandı.
Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki yüzde 4,2'lik fark kapanacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri uzun süredir merakla bekledikleri enflasyon farkını öğrendi.
Milyonlarca kişinin maaşlarına yansıyacak zam oranı netleşti. 4a, 4b, 4c emekli maaşları için yeni hesaplamalar yapılırken taban aylıklarla ilgili düzenlemeler yakından takip ediliyor.
İşte Türkiye'yi yakından ilgilendiren maaş tablosu...
OCAK VE TEMMUZDA MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur maaşları yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Memurlara enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşmeden doğan zamlar da yansıtılıyor.
Ocak 2024'te toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 49,25 arttı. Bu oranın yüzde 15'i toplu sözleşme, yüzde 29,78'i ise enflasyon farkından kaynaklandı.
Temmuz 2024'te yüzde 8,46 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapıldı ve toplam artış yüzde 19,31 oldu.
OCAK VE TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADARDI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024'te yüzde 49,25 ve Temmuz 2024'te yüzde 24,73 zam aldı. Bu iki artışın toplamı yıllık yüzde 86,16 oranında gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında ilk olarak yüzde 37,57 zam yapılmıştı. Yapılan son düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, memur emeklisi maaşıyla eşitlendi ve zam oranı yüzde 49,25'e çıktı.
2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE; temmuzda 3,23, ağustosta 2,47, eylülde 2,97, ekimde 2,88, kasımda 2,24 ve aralıkta 1,03 olarak gerçekleşti.
SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
Toplam enflasyon: Yüzde 14,82
SSK ve Bağ-Kur zam oranı: Yüzde 15,75
Enflasyon farkı: Yüzde 5,23
7. Dönem toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Kümülatif zam: Yüzde 11,55
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2025'TE NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2024'ten itibaren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı bu seviyenin altında kalanların maaşı, Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Yeni enflasyon farkına göre hesaplandığında, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkıyor. Ancak düzenleme yapılırsa bu tutarın 15 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.
En Düşük Emekli Aylığının Değişimi:
Temmuz 2023: 7 bin 616 TL
Ocak 2024: 10 bin TL
Temmuz 2024: 12 bin 500 TL
Ocak 2025: 14 bin 469 TL (Düzenleme ile 15 bin TL olabilir)
YÜZDE 4 EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli maaşına ek ödemeler dahil ediliyor. Örneğin, Ocak 2023'te 20 bin TL maaş alan bir emeklinin yüzde 4 ek ödemesi 800 TL oluyor. Asıl maaş 19 bin 200 TL olarak belirleniyor. Ocak 2024'te yapılan yüzde 49,25 zam bu tutarın üzerine ekleniyor ve maaş 28 bin 656 TL'ye çıkıyor. Buna yüzde 4'lük ek ödeme dahil edilince toplam tutar 29 bin 802 TL oluyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI SENARYO
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, en düşük emekli maaşıyla ilgili üç farklı hesap yaptı:
Eğer yüzde 15,75 enflasyon farkı uygulanırsa maaş 14 bin 469 TL oluyor.
Bu tutar yuvarlanarak 14 bin 500 TL'ye tamamlanabilir.
15 bin TL’ye çıkarılması durumunda zam oranı yüzde 20’ye ulaşabilir.
Erdem, refah payının gündemde olduğunu ve bu farkın yüzde 4,25 ile yüzde 20 arasında bir artışı işaret edebileceğini belirtti. Aynı zamanda, memur emeklileri için de eşitleme beklentisinin bulunduğunu ifade etti.
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