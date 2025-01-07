En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş hesabı

YÜZDE 4 EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşına ek ödemeler dahil ediliyor. Örneğin, Ocak 2023'te 20 bin TL maaş alan bir emeklinin yüzde 4 ek ödemesi 800 TL oluyor. Asıl maaş 19 bin 200 TL olarak belirleniyor. Ocak 2024'te yapılan yüzde 49,25 zam bu tutarın üzerine ekleniyor ve maaş 28 bin 656 TL'ye çıkıyor. Buna yüzde 4'lük ek ödeme dahil edilince toplam tutar 29 bin 802 TL oluyor.